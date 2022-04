¿Cuáles son los motivos por los que Christian Nodal dejó México para instalarse en Estados Unidos? El hasta hace unos meses novio de Belinda ha decidido radicar en “La tierra del tío Sam” en esta etapa de su exitosa pero joven carrera como cantante de música regional mexicana. Cuando más de uno pensó que la medida respondía a buscar paz tras la mediática ruptura con la también cantante, el intérprete de “Se me olvidó” reveló su honesta y excéntrica verdad.

MÁS INFORMACIÓN: La foto de Christian Nodal que Belinda no ha podido borrar de sus redes sociales

En los últimos días se ha visto en redes sociales, tanto del cantante como de gente que lo ha visto en EEUU, la vida de relajo y lujo que viene teniendo Christian Nodal, quien se ha establecido en Los Ángeles, zona predilecta para los artistas y más aún latinos. Allí, el artista de 23 años ha alquilado una casa millonario en el distrito de San Diego.

Eso sumado a los días de juerga y exceso en su domicilio, además de las salidas en carros lujosos y facturas de pagos de miles de dólares, hace pensar que el cantante de “Ya no somos ni seremos” se encuentra disfrutando la vida al máximo y desahogando los momentos tensos y tristes que pasó en el final de su relación con Belinda. Sin embargo, ese no es el motivo, en palabras del propio sonorense.

Christian Nodal viene teniendo una vida de lujos y excesos, según allegados al cantante (Foto: Christian Nodal / Facebook)

¿CHRISTIAN NODAL CUENTA POR QUÉ SE FUE A ESTADOS UNIDOS?

El exnovio de Belinda suele hacer en vivos en Instagram, en donde charla y responde las inquietudes de sus miles de fanáticos. Una de las preguntas más recurrentes era si volverá a México, pues actualmente se encuentra en Estados Unidos.

“Pues es que es muy complicado vivir en México, es como que no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, expresó Christian Nodal en sus redes.

“Me pasó, tenía un Ferrari que nomás existía uno en todo México y obviamente la gente sabía dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. No me gustaba que no hay privacidad y aquí es como ‘no importa’, aquí hay un montón de gente que tiene sus lujos, sus carros, sus casas y todo, entonces no es común que la gente se sorprenda y en México sí, la gente dice ‘ah, no manches’, aquí no, entonces por eso me gusta más aquí”, puntualizó.

¿QUÉ LUJOS TIENE CHRISTIAN NODAL EN ESTADOS UNIDOS?

Líneas arribas señalábamos que tanto el cantante como la gente que lo veía en California mostraba la vida de lujos y excesos que lleva Nodal por estos días, pues en efecto, un amigo del artista que próximamente lanzará un nuevo sencillo titulado “Aguardiente” dio detalles de sus excéntricos lujos.

“Sigue con sus gastos extravagantes, paga ¡casi un millón de pesos! por rentar una casa en Los Ángeles, para darle rienda suelta al placer”, le contó este allegado a Christian Nodal a la revista TVNotas.

Asimismo, la concesionaria Champion Motoring, ubicada en San Diego, California, exhibió en sus redes sociales una foto del cantante de “Adiós Amor” con el Cadillac Escalade Sport, color negro con interiores de piel, que adquirió por un valor que ronda los 2 millones de pesos mexicanos.