Durante los últimos meses, Christian Nodal ha sido el centro de atención de la prensa especializada y de sus seguidores tras confirmarse su ruptura con Belinda. Desde entonces, el cantante se ha dedicado a su carrera, a su familia y a sus amigos, como es normal en estas situaciones, pero también se le ha visto saliendo con algunas chicas.

MÁS INFORMACIÓN: El tumor maligno que le fue detectado a la mamá de Christian Nodal

Si bien el cantante regional no ha confirmado el inicio de una nueva relación con ninguna otra persona, sí se le ha visto en salidas y recientemente ha sido vinculado con una joven de nombre Aurora Cárdenas luego de que se haya filtrado una fotografía de ellos estando juntos vistiendo ropa casual.

La señorita en cuestión no es una persona conocida del medio del espectáculo en México, por lo que no se conoce mucho de ella y, como es normal, los fanáticos de Nodal desean saber un poco más sobre ella, así que en esta nota presentaremos algunos datos de quien podría ser la nueva mujer que le robó el corazón a uno de los principales cantantes en la actualidad del país azteca.

Christian Nodal se encuentra soltero y sin compromiso desde que terminó su relación con Belinda en febrero de este año (Foto: Nodal / Instagram)

CHRISTIAN NODAL ES VINCULADO CON AURORA CÁRDENAS

Una publicación en las redes sociales de la página Chisme No Like puso en evidencia a Christian Nodal con esta guapa chica. En la imagen que se publicó en dicho portal se le puede ver a ambos riéndose como si nada y luciendo unos atuendos casuales, como si estuvieran relajados y sin necesidad de estar producidos.

Como era de esperarse, la fotografía se difundió en gran medida y se viralizó en las plataformas sociales, principalmente en Twitter e Instagram, para, posteriormente, llegar a diversos medios de comunicación de México, Estados Unidos y toda América Latina.

La noticia de una posible relación de Nodal ha despertado la sorpresa y atención de sus seguidores, pero todos esperan que pronto haya una confirmación de su parte o que descarte que ya tenga un nuevo interés romántico.

¿QUIÉN ES AURORA CÁRDENAS?

Aunque no es una persona conocida en el espectáculo nacional, se han podido recoger ciertas informaciones acerca de Aurora Cárdenas. Por ejemplo, se sabe que es una chica vinculada con el tema inmobiliario y tiene alrededor de 10 años de experiencias.

Además, cuenta con certificaciones Máster en ventas globales y diplomados especializados en bienes raíces y estrategias, por lo que se puede considerar como alguien muy experta en su trabajo y con mucha dedicación.

Por si ello fuera poco, maneja su propia empresa de nombre “I did it for you”, vinculada a los bienes raíces.

En redes sociales es una persona muy activa también, pues, al revisar su cuenta de Instagram, podemos darnos cuenta de que sus publicaciones son trabajadas y cuenta con un feed armonioso. Del mismo modo, tiene una gran cantidad de seguidores que la respaldan (más de 96 mil).

La nueva conquista de Christian Nodal sería una joven experta en los temas de bienes raíces (Foto: Aurora Cárdenas / Instagram)

AURORA CÁRDENAS EN INSTAGRAM