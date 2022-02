Aunque se ha hablado de una rivalidad entre Christian Nodal y Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, parece que ambos se han encargado de desmentir tales versiones en la última gala de los Premios Lo Nuestro, donde incluso compartieron escenario para realizarle un homenaje a Vicente Fernández.

MÁS INFORMACIÓN: El significado del tatuaje con el que Nodal ocultó el nombre de Belinda

Al acabar la ceremonia del jueves pasado, ambos artistas fueron vistos juntos en una historia de Instagram, en la que se les veía muy animados debido a los tragos que habrían estado consumiendo. Con ello, sus fanáticos celebraron que tengan una buena relación pues los dos son de los principales talentos actuales del género regional mexicano.

¿HABRÁ UNA COLABORACIÓN ENTRE NODAL Y EDUIN CAZ?

En ese video en el que los dos mexicanos parecen juntos, uno de los demás integrantes del Grupo Firme soltó una peculiar frase que ha generado mucha incertidumbre en redes sociales.

“Ya se armó la machaca”, fue lo que se escucha, lo cual también se ha tomado como un comentario que da a entender que algo se traman en la interna de los dos bandos.

Es por ello que los fans de las celebridades mexicanas comenzaron a especular que podría haber una colaboración entre los dos, siendo algo muy esperado pues el Grupo Firme y Christian Nodal son considerados como los más escuchados del género regional en la actualidad.

Pese a que haya mucha expectativa, ninguna de las partes ha confirmado ni desmentido estos rumores, por lo que solo queda a esperar si llega a concretarse algo o si solo fueron habladurías del momento.

¿EDUIN CAZ SERÁ EL PRÓXIMO NOVIO DE BELINDA?

En una de las famosas predicciones de Mhoni Vidente, se ha podido conocer que el vocalista del Grupo Firme sería la siguiente pareja sentimental de Belinda, expareja de Christian Nodal.

Además, la astróloga reveló que Nodal podría tener un acercamiento sentimental hacia la también cantante Ángela Aguilar con quien tiene un tema juntos.

¿POR QUÉ NACIERON LOS RUMORES DE UNA ENEMISTAD ENTRE LOS DOS?

Todo surgió por un malentendido en las redes sociales, donde el ex de Belinda expresó que no tenía en sus planes hacer una colaboración con el Grupo Firme. Esta declaración no fue bien recibida por el vocalista de la banda, quien dijo no saber por qué Nodal no estaba dispuesto a trabajar con ellos. En ese momento, Caz no se posicionó en su contra y por el contrario, se declaró fan de su música. MÁS DETALLES AQUÍ.