Para nadie es un secreto que Christian Nodal es una de las figuras más destacadas en influyentes de la música regional, además de un polémico personaje que ha dividido a los fanáticos del género y seguidores en sus redes sociales.

Y es que la celeb de México no solo es reconocido por sus grandes éxitos musicales, con temas como “Adiós amor”, “Botellas tras botellas” y “Ya no somos ni seremos”, sino también por sus polémicas con otros artistas o su sonada relación con Belinda, la cual terminó de manera controversial pese al anuncio de compromiso.

Sin embargo, detrás de la personalidad controversial del cantante existe una historia que muchas veces ha sacado a relucir, como la poca preferencia de sus padres o las épocas en las que fue rechazado cuando se abría paso en la música.

Christian Nodal suele causar polémica con sus declaraciones (Foto: Christian Nodal / Facebook)

EL AMIGO IMAGINARIO DE CHRISTIAN NODAL

Hace unos días, el cantante nacido en Caborca, Sonora, fue más allá, y reveló una historia de su infancia que sorprendió a más de un seguidor.

Como se recuerda, el hijo de Cristy Nodal es el mayor de sus hermanos, por lo tanto, tuvo que asumir su cuidado en varias ocasiones, impidiéndole relacionarse con la facilidad que hubiera deseado, pues debía estar atento a su familia.

En ese sentido, el cantante confesó en 2020 que durante su infancia llegó a crearse un amigo imaginario que lo acompañaba a todos lados y a quien “abraza” en algunas fotos de la época.

“Yo creo que siempre he estado así de loquito para tener un amigo imaginario. Como soy el mayor y los primeros seis años estuve solito, tenía que jugar solito”, comentó en una entrevista con “Ventaneando”.

Pese a que ya superó esta etapa en su vida, Nodal indicó que esta figura fue clave en momentos importantes de su infancia, permitiéndole superar varios momentos tristes o solitarios.

“Yo creo que ahí me hice al amigo imaginario. Yo me imagino que ha de haber sido buena onda porque me la pasaba jugando con él”, añadió.

Sobre la identidad de este compañero misterioso, el novio de Cazzu confesó de que lo llamó igual que él, Christian, pues así podía recordar más rápido su nombre.

No es la primera vez que el cantante hace referencia a su infancia, recordando la ausencia de sus padres y cómo fue su abuela quien los cuidó durante muchos pasajes de su vida, por lo que siempre fue su referente.