Participó en “Salvado por la campana” e “Indiana Jones”: quién fue Christian Oliver, el actor que murió en un accidente aéreo

Para muchos amantes de las series clásicas, la franquicia de “Salvado por la campana” (”Saved by the Bell”, en su idioma original) es una de las más destacadas y queridas, esto gracias a sus curiosas y divertidas historias. Entre las varias encarnaciones, “La nueva generación” (”The New Class”) fue una de las que más risas arrancó gracias al talento de actores como Lindsey Mc Keon, Dennis Haskins o Christian Oliver.

Precisamente este último fue clave en la segunda temporada de la serie con su personaje de Brian Keller, un joven ocurrente aunque algo inocente, que era el centro de varias historias en la serie emitida por siete años en NBC.

Lamentablemente, este 5 de enero se confirmó la muerte de la celeb de Estados Unidos en un accidente aéreo en el que también perdieron la vida sus dos menores hijas y el piloto del avión.

El avión en el que viajaba el actor de 51 años con sus hijas presentó fallas en el aire y cayó en picado al mar (Foto: Christian Oliver / Instagram)

¿QUIÉN FUE CHRISTIAN OLIVER?

Christian Klepser, como se llamaba originalmente, fue un actor alemán protagonista de series como “Alarm für Cobra 11″ o “Salvado por la campana: nueva generación”.

Además, el actor de 51 años también se unió al reparto de “Valkyrie” (2009), la cinta que narra el complot del ejército alemán contra Hitler, dando vida al Sargento mayor Adam y compartiendo roles con Tom Cruise.

FICHA DE DATOS DE CHRISTIAN OLIVER

Nombre: Christian Klepser

Nombre artístico: Christian Oliver

Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1972

Lugar de nacimiento: Celle , Alemania Occidental (RFA)

Fecha de fallecimiento: 4 de enero de 2024

Edad: 54 años

Causa de muerte: accidente aéreo

Ocupación: actor de cine y televisión

Estado civil: divorciado (Jessica Mazur, 2010 - 2021)

LA MUERTE DE CHRISTIAN OLIVER

El lamentable fallecimiento del actor de 51 años fue confirmado por la cuenta oficial de la Policía Real de San Vicente y las Granadinas en Facebook, la cual reveló que este murió al lado de sus dos hijas y el piloto del transporte aéreo.

“Un pequeño avión con motor, número de matrícula N4023B, propiedad y pilotado por el Sr. Robert Sachs de Bequia, se estrelló en el mar, una (1) milla náutica al oeste de Petit Nevis, en algún momento después del mediodía (hoy temprano). Había tres (3) pasajeros a bordo, a saber: el Sr. Christian Klepser, de 51 años, de los Estados Unidos de América, y sus dos (2) hijas, Madita Klepser y Annik Klepser de 10 y 12 años, respectivamente”, apunta la publicación.

De acuerdo con las autoridades locales, el avión partió minutos después del mediodía desde el aeropuerto J.F. Mitchell en Paget Farm hacia Santa Lucía, cuando experimentó fallas que lo hicieron caer en picado hacia el océano. Sus cuerpos fueron recuperados por la Guardia Costera de San Vicente y posteriormente a la funeraria Kingstown.