Christopher Reeve fue un actor que se hizo muy famoso desde finales de los años 70 al protagonizar la película “Superman” que se volvió un clásico del cine. Esta producción que tuvo hasta 4 partes logró conquistar a todo el mundo en aquella época. Sin embargo, pocos conocen que el propio actor se arrepintió de realizar la tercera y cuarta parte del filme.

El actor Christopher D’Olier Reeve es recordado por su gran actuación en obras como “Matter of Gravity” de Broadway en 1976, así como en “For Love or Life”, sin dejar de mencionar “Gray Lady Down”.

Pero el actor nunca imaginó que su éxito llegaría al protagonizar la película “Superman”, en 1978, la misma que tuvo tres secuelas. Desde aquel entonces “Superman” o también conocido como el “Hombre de acero” se volvió uno de los héroes más famosos de todos los tiempos.

Fue así como la fama de “Superman” incrementaría lo que conllevó a que se realizaran otras películas con el héroe proveniente del planeta Kriptón.

Luego de varios años se ha conocido que el actor Christopher Reeve se arrepintió de haber realizado “Superman” 3 y 4.

"Superman" (1978), la película que lanzó a la fama a Christopher Reeve. (Fotos: AFP/ Warner Bros)

CHRISTOPHER REEVE Y SU ARREPENTIMIENTO POR “SUPERMAN” 3 Y 4

El portal Screenrant sostuvo que cuando Christopher Reeve consiguió el papel de “Superman” era alguien relativamente desconocido, pero poco a poco se ganaría el aplauso del público.

El actor pensó algunas veces en alejarse de este importante filme, según Screenrant, debido a que su personaje podría ser caricaturesco sin contenido dramático. Asimismo, añade fue el director Richard Donner el hombre quien lo convenció de quedarse con este personaje.

El citado medio señala que Reeve no estaba de acuerdo con la película “Superman” 3 y consideró que no funcionó; sin embargo, luego se lograría convencer al famoso artista para que continúe. Screenrant señala que con la llegada de “Superman” 4 se optó por convencerlo.

“Los Salkind vendieron sus derechos a los expertos en películas de serie B, Cannon, quienes se dedicaron a cautivar a Reeve. Además de un día de pago de 6 millones de dólares, financiarían su descarnado drama Street Smart y le permitirían involucrarse creativamente”, se lee en el artículo de Screenrant .

UN GOLPE A SU CARRERA

El portal también sostiene que en el libro “Somewhere in Heaven: The Remarkable Story of Dana and Christopher Reeve”, se cita al actor donde señala: “Superman IV fue una catástrofe de principio a fin. Ese fracaso fue un duro golpe para mi carrera”.

"Superman" es considerada una película muy famosa de todos los tiempos (Foto: AFP/ Warner Bros)

