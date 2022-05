Desde que trascendió la noticia que Chyno Miranda se debatía entre la vida y la muerte, se han generado un sin fin de especulaciones. Sin embargo, desde el círculo más cercano del cantante han salido a esclarecer el tema. Como se sabe, el estado de salud actual del venezolano se derivó a partir de las fuertes complicaciones que sufrió tras su contagio por el nuevo coronavirus COVID-19.

El pasado 28 de abril, su mánager, Julio Ducharne, dijo a Diario Libre que Chyno Miranda se encuentra bien. “No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”. Por su parte, Natasha Araos, esposa del cantante, negó que esté en peligro de muerte.

Sin embargo, su excompañero de dúo, Nacho Mendoza, pidió a sus seguidores que recen por la salud de Miranda, aunque señaló que su amigo va muy bien en su recuperación, incluso han estado notando cambios que antes no había. Ahora, el entrenador personal del artista ha salido a contar más detalles sobre su verdadero estado de salud. ¿Qué dijo?

Chyno Miranda es un cantante nacido en Venezuela (Foto: Chyno Miranda/Instagram)

¿QUÉ DIJO EL ENTRENADOR PERSONAL DE CHYNO MIRANDA SOBRE SU SALUD?

El programa de espectáculos “Chisme No Like” realizó una entrevista a Juan Cortés, presunto entrenador personal del cantante, y dio detalles sobre la salud actual de Miranda y cuál es la gravedad de su estado causado por la neuropatía periférica y encefalitis que padece.

Cortés detalló que Chyno Miranda lo contactó para iniciar con su recuperación física, dado que las enfermedades hicieron que perdiera bastante peso. Además, señaló que los padecimientos los tendrá para toda su vida. Por último, contó que en als últimas semanas perdió todo tipo de contacto con el artista y su familia.

No obstante, vale decir, que la familia de Chyno no ha dado una información oficial al respecto. Eso sí, el cantante se mantiene alejado de las cámaras y de las redes sociales desde septiembre de 2021, fecha que publicó por última vez un contenido en Instagram.

¿CUÁLES SON LAS ENFERMEDADES QUE PADECE CHYNO MIRANDA?

Chyno Miranda fue diagnosticado, según el portal Meganoticias, de neuropatía periférica y a lo que se sumó una encefalitis, motivo por el cual debió ser hospitalizado. Todo esto, derivado del COVID-19.

¿Qué es la neuropatía periférica?

A esta enfermedad se le conoce por ser una secuela de la diabetes y que también produce daño neurológico. Según la misma fuente, una de las características de esta enfermedad son los problemas en los nervios y la persona tiene sensación de hormigueo o adormecimiento sobretodo en las extremidades como manos y pies.

¿Qué es la encefalitis?

La neuropatía periférica también derivó en encefalitis, la cual es una inflamación del cerebro y genera síntomas que muchos confunden con la influenza, pero en este caso esta condición es más grave y produce otros males tales como la confusión, convulsiones o problemas sensoriales o motrices, según precisa MayoClinic.