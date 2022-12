Lo que debía convertirse en un centro de mucha ayuda para él, se convirtió en el lugar que albergó sus peores pesadillas. El cantante Chyno Miranda fue recluido en Tía Panchita con la esperanza de que mejore en el tema de sus adicciones, pero, según lo que él ha contado, allí recibió malos tratos, ya sean físicos y hasta psicológicos.

Durante los 11 meses en los que estuvo dentro de aquel lugar, el cantante venezolano vivió de todo, como el hecho de no ver a su familia por los primeros 50 días, ser menospreciado por los enfermeros y hasta haber sido víctima de la fuerza que usaban los trabajadores para intentar apaciguar a los pacientes que están dentro.

Toda la desesperación que se habría generado dentro de sí explotó en varias oportunidades, lo cual fue clave para que tome la decisión de salir de ese lugar, pero no de forma judicial o recibiendo el alta, sino escapándose, aunque sus intentos no terminaron de la mejor manera porque siempre lo atraparon.

Chyno Miranda en su más reciente entrevista (Foto: Irrael Gómez / YouTube)

¿CÓMO FUE LLEVADO CHYNO MIRANDA A TÍA PANCHITA?

En una entrevista con el empresario Irrael Gómez, Chyno Miranda habló sobre todo lo que ha vivido a lo largo del último año, así que le tocó contar su mala experiencia en Tía Panchita, aunque también reconoció que hubo cosas buenas allí, como haber aprendido lo importante que es la paciencia.

En una parte de esa conversación, el artista urbano aseguró que él nunca tuvo la intención de recluirse en un centro de rehabilitación y que fue llevado hasta aquellas instalaciones en contra de su voluntad y que tuvieron que sedarlo para ello.

“Yo fui llevado en contra de mi voluntad. A mí, me sedaron un 22 de diciembre con una inyección de haldol, así que llegué a Tía Panchita estando sedado”, comentó Chyno Miranda.

Luego de ello, el venezolano también detalló que, al despertar, estuvo preguntando dónde estaban y las personas que trabajaban allí le dijeron que se trataba de un centro de rehabilitación, dejándolo totalmente sorprendido y con mucha preocupación porque le prohibieron ver a su familia.

LAS VECES QUE CHYNO MIRANDA SE ESCAPÓ DE TÍA PANCHITA

La desesperación de salir de ese lugar a causa de los malos tratos recibidos, provocó que Chyno Miranda intente salir de Tía Panchita por sus propios medios y él mismo lo comentó en la entrevista que brindó y que se encuentra disponible en la plataforma de YouTube.

En primer lugar, afirma que intentó convencer a un enfermero para que le dé información de cómo fugarse a cambio del pago de dos mil dólares, pero no obtuvo respuesta positiva, pues aquel sujeto se negó para ello.

“Le dije al enfermero: ‘Papi, te doy 2,000 dólares y me das información para salir de aquí’. Me respondió: ‘No, papi, yo no te voy a dar información de nada’”, relató Chyno.

De acuerdo a sus propias declaraciones, fueron tres oportunidades en las que él escapó, pero en todas de ellas fue atrapado y regresado a las instalaciones del centro de rehabilitación, aunque para ello usaron métodos poco humanos.

“Intenté escaparme. Tres veces me escapé, salí por la puerta principal y en todas me agarraron. Me inyectaron haldol nuevamente y utilizaron la fuerza. Esa era la manera que tenían ellos de calmarnos a todos los que estábamos adentro”, reveló el artista.