La polémica sigue girando en torno a Chyno Miranda y ahora no tanto por su estado de salud, sino por una información que trascendió a finales de noviembre e inicios de diciembre de 2022. Resulta que el cantante venezolano tendría la idea de casarse con su novia Astrid en El Cedral, centro de rehabilitación en el que se encuentra internado.

Ni bien se conoció esa presunta intención de contraer nupcias, desde el lado de la familia directa del artista no se quedaron de brazos cruzados y han hecho algunas cuestiones para que ello no se concrete porque no se llevan con la supuesta futura esposa. Y es que, como recordaremos, la madre de Chyno aseguró que ella es quien le da drogas a su hijo y lo tiene recluido en un centro que no pueden pagar.

Aprovechando esta coyuntura, desde el lado legal de la familia directa se han pronunciado con la finalidad de que ello ocurra, dando algunas declaraciones a los medios de comunicación, con las que se asegura que, de concretarse esa unión, sería un delito y un total fraude.

¿POR QUÉ UNA BODA DE CHYNO MIRANDA SERÍA UN DELITO?

Horacio Morales, abogado de Alcira Pérez, habló en el programa “Despierta América” de Univision y reveló que se hicieron de un documento en el que se afirmaba que Chyno y su novia querían casarse dentro de las instalaciones de El Cedral y que la fecha elegida era para el viernes 2 o sábado 3 de diciembre.

Del mismo modo, revelaron que esa boda sería un fraude o delito, así que pidieron que ello no suceda. Sin embargo, quedó la duda de las razones por las que sería legal si ambos toman la decisión de casarse.

Es por ello que el mismo abogado comentó el porqué es un delito si se realiza esa celebración.

“Si esto sucede es un fraude o un delito, ya que se trata de una persona que no tiene sus facultades plenas”, comentó el hombre de leyes.

Chyno Miranda sigue recuperándose de las complicadas secuelas que le dejó el covid (Foto: Chyno Miranda / Facebook)

DATOS PERSONALES DE CHYNO MIRANDA

Nombre completo: Jesús Alberto Miranda Pérez

Jesús Alberto Miranda Pérez Pseudónimo: Chyno

Chyno Fecha de nacimiento: 15 de noviembre de 1984

15 de noviembre de 1984 Edad: 38 años

38 años Lugar de nacimiento: La Guaira, Venezuela

La Guaira, Venezuela Nacionalidad: venezolana

venezolana Cónyuge: Natasha Araos (2017- 2020)

Natasha Araos (2017- 2020) Ocupación: cantante