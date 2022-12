El nombre de Chyno Miranda en los últimos años ha estado muy relacionado con todo lo que gira en torno de su salud, pero también hay temas muy polémicos que, seguramente, él no desearía estar atravesando. Su madre y su novia se encuentran divididas respecto a la manera de su recuperación con varias discrepancias y acusaciones de por medio.

La situación, todo hace indicar, que se les salió de las manos y que no han podido encontrar un consenso sobre esos puntos, pero dejando de lado un poco aquellas polémicas familiares, hay otras cuestionas que han generado mucha duda en la opinión pública. Se trata del dinero del cantante, cómo se está manejando y quién tiene acceso a él.

Y es que en los últimos meses se habló mucho acerca del dinero, pues Chyno fue trasladado de Tía Panchita a la clínica El Cedral, un lugar más costoso y que, según la madre, ella no tenía cómo pagarlo, por lo que muchos se preguntaron qué fue con todo lo que recaudó el artista venezolano a lo largo de su carrera como artista.

Aquellas interrogantes vinculadas con esa controversia han sido respondidas en cierto modo por el propio cantante, quien concedió una entrevista con el empresario venezolano Irrael Gómez, la cual ya está disponible en la plataforma de YouTube.

En aquella conversación, el artista revela qué es lo que está sucediendo actualmente con su dinero y quiénes son las personas que tienen acceso a él. Además, aseguró que a él le gustaría tener el control de sus cuentas bancarias para saber qué fue de sus ahorros a lo largo de este tiempo, en el que no sabe en qué ha sido gastado.

Chyno Miranda y Astrid llegaron a Venezuela con la mentalidad de casarse (Foto: Astrid Dayana / Instagram)

¿QUIÉN CONTROLA EL DINERO DE CHYNO MIRANDA?

En la entrevista en mención, Chyno Miranda asegura que tiene unas propiedades en Miami y que en dicha ciudad también abrió unas cuentas bancarias en las que depositó todo su dinero. Sin embargo, pese a su recuperación, no ha tenido acceso a él desde que empezaron sus problemas de salud.

Es más, el venezolano contó que, no hace mucho tiempo, llamó a su contadora pidiéndole que le deposite un dinero con la finalidad de pagar un tratamiento en la clínica El Cedral, pero la transferencia nunca se llegó a concretar porque su prima le dijo que no lo haga y que su novia debía encargarse de esos gastos.

“La contadora es una amiga mía en Estados Unidos. La llamé y le pedí que me deposite 4 mil dólares para pagar un tratamiento en El Cedral y me dijo que lo iba a hacer, me preguntó el número de cuenta, pero no lo hizo porque llamó a mi familia y Yarubay le dijo que no lo haga porque esos gastos lo estaba cubriendo Astrid (su novia)”, contó Chyno.

Es así que, tras aquella experiencia, señaló que el control de sus cuentas bancarias lo tienen su contadora y su prima Yarubay. Del mismo modo, reconoció que a él le gustaría tener acceso a toda su plata para saber qué ha pasado durante este tiempo, pues dejó entrever que pudo haber sido gastado para otros fines, aunque prefiere no desconfiar de su familia.

¿El dinero se manejó bien?

Chyno Miranda es consciente de que gran parte de su dinero ha usado para pagar diferentes procedimientos y medicamentos para su recuperación, pero no sabe si todo ha sido usado de manera correcta, por lo que le queda cierta duda al respecto y que le gustaría sacársela al tener acceso a sus cuentas.

“No sé (si se usaron bien). Hasta ahora no sé. Siento que en cierta forma se usó bien y que en otra no. Puede que esa plata se haya usado para otras cosas, pero quiero creer que no”, aseguró el artista.

YARUBAY, LA PRIMA DE NACHO QUE ESTARÍA MANEJANDO SU DINERO

Desde hace unos meses, se estaba rumoreando de que el dinero de Chyno Miranda no estaba siendo manejado por él debido a sus problemas de salud y que la persona encargada de ello, en aquellos momentos, era una de sus primas, quien responde al nombre de Yarubay Zapata.

Ella, junto a la madre del artista, habrían sido las encargadas de cada decisión en la vida de Jesús —verdadero nombre del cantante—, así como de todo su patrimonio económico, lo cual ha sido algo que generó mucha controversia cuando esta información salió a la luz, pues se comentaba que el dinero no había sido manejado correctamente.

Aquellas especulaciones aseguraban que Yarubay se había visto beneficiada con el dinero en intereses personales debido a que colocó un negocio y se compró una camioneta, presuntamente. Sin embargo, esas habladurías nunca se confirmaron, pero vuelven a tener notoriedad tras las recientes declaraciones del cantante.