En el mundo de los actores de telenovelas es muy común que entre ellos se especulen romances o se confirmen relaciones. Este es el caso de Alexis Ayala, el veterano artista mexicano ha estado en boca de todos en los últimos días, luego de que confirmara la relación que tiene con la también actriz, Cinthia Aparicio, a quien dicho sea de paso le lleva casi 30 años de edad.

El reconocido actor de 58 años y la joven de 28 han creado todo tipo de comentarios después que confirmaran la relación sentimental que tienen. Pese a que estamos en pleno siglo XXI, al parecer algunas personas en la sociedad aún les parece escandaloso que una pareja pueda llevarse hasta casi 30 años de diferencia. Los actores acudieron a un programa de TV en México y ahí dieron detalles de lo que es su vínculo sentimental.

Durante la entrevista en el “Programa Hoy”, las figuras de telenovelas revelaron que decidieron darse una oportunidad para ser más que amigos o colegas. Esto también ha causado algún tipo de malestar por la ruptura de hace 6 meses entre Alexis Ayala y su exesposa.

¿QUIÉN ES CINTHIA APARICIO, LA NOVIA DE ALEXIS AYALA?

Tras los rumores que corrían por las redacciones y las redes sociales, fue el actor Alexis Ayala, quien decidió poner fin a todo esto y confirmar que tiene una relación con su colega, Cinthia Aparicio. Luego de 7 meses el experimentado artista inicia un vínculo sentimental tras el proceso de separación que tuvo con Fernanda López, su exesposa.

Aparicio es una actriz mexicana nacida en Veracruz. Es una de las promesas en el mundo actoral de su país. Antes ya ha participado en la película “La hora de Salvador Romero”, la cual fue lanzada en el 2017. Por sus redes sociales podemos ver que le gusta viajar, hacer deportes de aventura, seguir las últimas tendencias de la moda y pasarla bien con sus amigos.

¿QUÉ DIJO CINTHIA APARICIO SOBRE SU RELACIÓN CON ALEXIS AYALA?

Pese a que han gritado su amor a los cuatro vientos, Cinthia Aparicio confiesa que le gusta mantener una parte de su vida en privado; esto luego de confirmar su romance con Alexis Ayala.

“Prácticamente ya teníamos un tiempo juntos, pero yo no… o sea, soy pública, pero sí como dice él, lo privado es lo privado, pero me encantó y creo que fue un momento muy bonito que yo quise compartir”, explicó Aparicio en “Hoy”.

¿CÓMO CONQUISTÓ ALEXIS AYALA A CINTHIA APARICIO?

La entrevista en “Hoy” sirvió para revelar algunos detalles de la relación que tienen Alexis Ayala y Cinthia Aparicio. Allí la actriz confesó cómo fue que el veterano intérprete logró conquistarla. “Siendo directo y detallista, pero me encantó que fuera directo, de ‘así están las cosas… ¿cómo ves?”, dijo Cinthia.

Por su parte, Alexis Ayala intentó dejar en claro cómo terminó su anterior relación y manifestó que se lleva muy bien con su ex: “Fernanda y yo tenemos una gran comunicación, de hecho, cuando salió la nota luego luego ella me mandó las fotos y me dijo ‘oye, ¿ya lo viste?’, porque nosotros estábamos en Las Vegas, fuera de México, y le dije ‘sí, ya la vi no te preocupes’, y me dice ‘bueno porque me están hablando para entrevista’, y le digo ‘pues tú contesta la verdad que tenemos’, y la verdad que tenemos es que nosotros tenemos un buen entendimiento”.

