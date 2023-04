Tras la mudanza de Shakira a tierras estadounidenses junto a sus hijos, la relación de Gerard Piqué y Clara Chía Martí pasó a una aparente clandestinidad tras desaparecerse de los medios y las redes sociales. Sin embargo, una vez la intérprete de “TQG” dejó suelo catalán, el exfutbolista decidió reaparecer públicamente junto a su novia de 23 años.

Aunque la ruptura de Piqué y Shakira generó un gran revuelo en redes sociales durante varios meses, tanto el exjugador del Barcelona como la cantante colombiana decidieron hacer las paces y velar por el bienestar de sus dos pequeños hijos, Sasha y Milan.

De esta forma, ambas celebridades definieron el futuro de sus vidas y optaron por caminos totalmente separados: Shakira decidió mudarse con los dos pequeños en Miami mientras que Piqué formalizó su romance con Clara Chía Martí, su joven novia a quien aventaja casi 10 años.

Shakira agradeció el respaldo de sus fans tras llegar al aeropuerto de Barcelona para mudarse de España. (Foto: Cris / YouTube)

No obstante, la ida de Shakira no fue indiferente para su exnovio. En diálogo con el streamer Gerard Moreno, el 3 del Barcelona se defendió de todos los dimes y diretes que dio lugar la madre de sus hijos en sus últimas canciones.

“Lanza zascas, que está muy bien y es la moda, pero no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef. Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado?”, indicaba el exzaguero central del Barcelona.

Tras esas declaraciones la presencia de Gerard había sido prácticamente inexistente. Ni declaraciones por el clásico entre Real Madrid versus Barcelona o algún comunicado de su empresa Kosmos . Básicamente, se lo había tragado la tierra por completo.

LA REAPARICIÓN DE GERARD PIQUÉ Y SU NOVIA TRAS LA MUDANZA DE SHAKIRA

Fue este martes que pudimos ver a Piqué reapareciendo con su novia en las calles y a bordo de uno de sus automóviles de lujo. De hecho, causó gran sorpresa la rapidez en que salió de su domicilio acompañado de su pareja sin dar declaraciones algunas hacia la prensa.

Coincidentemente, esta reaparición se da horas después del comunicado que Shakira emitió en redes sociales, en donde le pide respeto a la prensa por la privacidad y el bienestar de sus hijos. Tal texto se da luego del constante asedio de parte de los medios de comunicación en los últimos meses.

Después de la partida de Shakira a Miami, así reaccionó Gerard Piqué en su primera reaparición pública.



Fuente: Europa Press. pic.twitter.com/C1ZNjSRnFN — Show España (@ShowEspana) April 11, 2023

Al parecer, tanto el deportista como la intérprete de “Antología” parecen estar haciendo su vida luego de 11 años de relación y 2 hijos de por medio. ¡Esperemos lleven una relación sana por sus hijos, chicos!

¿SE MOLESTÓ GERARD PIQUÉ CON LA MUDANZA DE SHAKIRA?

Aunque la decisión de Shakira de mudarse a los Estados Unidos fue un baldazo frío hacia Piqué que pudo llevar con el tiempo, las informaciones y reportes indicaban que no estaba del todo contento con la partida de sus pequeños. De acuerdo a La Vanguardia, el excentral catalán estuvo molesto con la ida de la colombiana junto a sus pequeños.

La relación de ambas celebridades no habría acabado en buenos términos (Foto: AP)

Y es que el deseo del empresario Kosmos era que sus pequeños terminen el curso escolar en Barcelona. Ahora, si nos ceñimos al acuerdo de separación, era Shakira quien tenía la potestad de elegir el día definitivo de su mudanza y, con ella, el futuro de Sasha y Milán.