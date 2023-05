Por casi dos años, Clarissa Molina y Vicente Saavedra formaron una de las parejas más populares de Latinoamérica, compartiendo tiernos momentos, incluyendo la romántica propuesta de matrimonio del productor musical frente al mar.

Tras anunciar su compromiso, las celebs de Estados Unidos, que hicieron público su romance en septiembre de 2021, iniciaron con los preparativos para la boda, decidiendo el lugar de la ceremonia y, en el caso de la ganadora de “Nuestra Belleza Latina VIP”, seleccionando su vestido de boda.

Sin embargo, el pasado 16 de mayo, la conductora de “El Gordo y La Flaca” confirmó en sus redes sociales que se había separado del líder de “Dímelo Vi”, pidiendo respeto y privacidad ante el complicado momento.

Vicente Saavedra y Clarissa Molina se preparan para su matrimonio en enero del 2023 (Foto: Clarissa Molina / Instagram)

¿QUÉ DIJO CLARISSA MOLINA SOBRE SU RELACIÓN CON VICENTE SAAVEDRA?

Durante una emisión del programa de Univision, la modelo dominicana rompió su silencio sobre la separación y reveló detalles de su separación del productor musical.

“Yo fui superfeliz con Vicente, de verdad que fue una relación bien bonita y eso es lo que yo me llevo, todos esos recuerdos me los llevo en el corazón atesorando cada uno de ellos que compartí públicamente con todos ustedes, los fanáticos también. Pero sabes qué, y lo estaba pensando después, los momentos que realmente me llevo son donde no había cámaras, que solamente éramos él y yo”, explicó la modelo.

Pese a la ruptura, la modelo no dudó en dedicarle palabras de admiración al productor musical, con quien compartió casi dos años de romance.

“Yo conocí a un ser humano increíble en Vicente Saavedra, de verdad que aprendí muchísimo de él, él de mí, los dos, y nada Dios quiere que estemos ahora mismo en la posición que estamos hoy, los dos tomamos un camino diferente, quién sabe en el futuro que pase, pero por ahora seguimos y él sabe que puede contar conmigo siempre”, añadió.

Si bien su relación de pareja ha llegado a su fin, Clarissa dejó en claro que “ahora mismo hay un amor de familia” y reiteró que “él siempre va a poder contar conmigo”.

EL ANUNCIO DE CLARISSA MOLINA Y VICENTE SAAVEDRA

A través de sus historias de Instagram, Clarissa Molina anunció que término su relación con Vicente Saavedra. La reportera de “El Gordo y la Flaca” compartió un comunicado en el que confirmó su ruptura con el empresario musical., con quien se comprometió en marzo de 2022.

“Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy, me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado”, escribió la presentadora.

La también modelo se mostró agradecida por los momentos vividos con el productor y pidió respeto por el complicado momento que vive.