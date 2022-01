En el último episodio de la cuarta temporada de “Cobra Kai”, Robby y Hawk se enfrentan en una final de infarto. Luego de un empate, su combate se define en muerte súbita, y aunque ambos conocen los dos estilos de karate, Eli Moskowitz se convierte en el ganador gracias a que Daniel le permite utilizar lo que aprendió con Johnny Lawrence (William Zabka).

Tras la victoria de Hawk, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) acepta que necesita la ayuda de Lawrence para vencer y finalmente se forja una verdadera alianza entre los antiguos rivales, así que ambos guían a Sam en su pelea contra Tory, pero no es suficiente para conseguir el campeonato.

Cobra Kai se convirtió en el gran campeón, lo que significa que se extenderá por toda la ciudad, mientras que Miyagi-Do y Eagle Fang Karate deberán cerrar para siempre. Entonces, ¿qué pasará con Daniel, Johnny y sus estudiantes? Esta y otras preguntas deberán ser resueltas en la quinta temporada de “Cobra Kai”.

10 MISTERIOS QUE DEBE RESOLVER LA TEMPORADA 5 DE “COBRA KAI”

1. ¿Qué significa la victoria de Cobra Kai?

Como lo anunció en el torneo de karate, Terry Silver planea abrir más dojos Cobra Kai por todo el Valle y al parecer ni Johnny un Daniel pueden hacer nada para evitarlo. Después de dejar a Kreese fuera del juego, Silver abandonó el local donde Johnny empezó y se mudó al dojo original.

Kreese buscó a Silver para continuar con Cobra Kai, pero Terry lo traicionó (Foto: Netflix)

2. ¿Mike Barnes aparecerá en “Cobra Kai” 5?

Luego de traicionar a Kreese, Terry indicó que convocaría a algunas personas que lo ayudarán a continuar el legado de Cobra Kai. ¿Significa que podría llamar a Mike Barnes, el rival de Daniel LaRusso en “Karate Kid Part III”? Aunque aún no hay nada confirmado es algo que los fanáticos piden desde hace mucho y este puede ser el momento adecuado.

Sean Kanan interpretó a Mike Barnes en “Karate Kid III” (Foto: Sony Pictures Home Entertainment)

3. ¿Qué implica el regreso de Chozen?

A pesar de su derrota, Daniel no planea darse por vencido, así que llama a Chozen (Yuji Okumoto) para hacerle frente a Terry Silver. ¿Abrirán un nuevo dojo? ¿Chozen estará al frente de Miyagi-Do? ¿Compartirá la técnica secreta? ¿Silver jugará con la mente de Chozen?

Ahora que Daniel ha aceptado que también es necesaria la ofensiva, solicitó al ayuda de alguien que acostumbrado a ese estilo y que conoce las técnicas de Miyagi-Do. ¿De qué manera influirá este personaje en los estudiantes de Daniel?

Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Chozen (Yuji Okumoto), en la escena final de la cuarta temporada de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

4. ¿Qué pasará con la alianza de Daniel y Johnny?

Al final de la cuarta temporada de “Cobra Kai”, Daniel y Johnny se dan cuenta que la única forma de vencer a su rival es unir ambos estilos de karate. Aunque no lograron ganar el torneo admitieron que sus filosofías y enseñanzas son buenas y se arrepintieron de no permitir que sus estudiantes aprendieran al respecto.

Sin embargo, todo parece indicar que no trabajaron juntos, al menos no muy pronto, ya que Daniel solicitó la ayuda de Chozen y Johnny está enfocado en otros asuntos: recuperar a su hijo y buscar a Miguel.

Daniel LaRusso y Johnny Lawrence formando una alianza en el Torneo de Karate de All-Valley en la temporada 4 de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

5. ¿Johnny viajará a México para buscar a Miguel?

Después de quedar fuera de la competencia por un dolor en la espalda, Miguel decidió viajar a México para buscar a su padre. Cuando Johnny se enteró de su decisión se ofreció a buscarlo y Carmen le advirtió que el padre de su hijo era un hombre muy peligroso y no sabía de la existencia de Miguel.

Sin embargo, eso implicaría dejar solo a Robby, quien al final de la cuarta entrega de la serie de Netflix, admitió sus errores y se reconcilió con su padre. Al parecer, Lawrence deberá escoger entre sus dos hijos.

Johnny Lawrence abrazando a Robby al final de la cuarta temporada de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

6. ¿Qué sucederá con John Kreese?

Terry Silver estaba cansado de seguir las órdenes de Kreese por la deuda que tenía con el hombre que lo salvó de morir en la guerra, así que decidió deshacerse de él enviándolo a prisión acusado de agredir a Stingray, quien aceptó mentir con tal de reincorporase a Cobra Kai.

Con Kreese fuera del camino, Silver podrá enfrentarse a Lawrence sin temor a las represalias de John, quien a pesar de todo siente cariño por su antiguo discípulo. ¿Qué hará Kreese para salir de la cárcel? ¿Se enfrentará a su aliado?

Terry Silver reclamándole a Kreese por buscarlo y alterar su vida (Foto: Cobra Kai/ Netflix)

7. ¿Tory revelará el secreto de Terry Silver?

A pesar de que Tory no hizo trampa para ganar su combate contra Samatha LaRusso, su triunfo no fue real, ya que su sensei, Terry Silver, le pagó a uno de los jueces para asegurar la victoria de su dojo. De hecho, si no hubiera anulado el segundo punto de Sam, ella sería la ganadora de la categoría mujeres y Miyagi-Do sería el campeón del Valle.

Tory escucho a conversación de Silver y el juez corrupto, pero ¿será capaz de renunciar a su trofeo y contarla verdad? ¿Qué pasará si la trampa de Terry sale a la luz? ¿Se invalidará en torneo o solo permitirá que Miyagi-Do y Eagle Fang Karate no desaparezcan?

La expresión de Tory después de escuchar que Terry hizo trampa para asegurar la victoria de Cobra Kai (Foto: Netflix)

8. ¿Se terminará la rivalidad de Tory y Sam?

La rivalidad de Tory y Sam continuó en la cuarta temporada de “Cobra Kai” y probablemente se alargue hasta los primeros episodios de la quinta entrega. Pero podría terminar si Nichols revela que Terry hizo trampa, lo que tendría sentido considerando el camino de redención de la protegida de Kreese.

Tory enfrentando a Sam en el torneo de karate de All Valley (Foto: Cobra Kai/ Netflix)

9. ¿Robby y Tory dejarán Cobra Kai?

Después de ver en lo que se convirtió Kenny, el niño que era víctima de los abusos de Anthony LaRusso, Robby se replanteó su permanencia en Cobra Kai, así que podría abandonar el dojo, sobre todo luego de la traición de Terry a Kreese.

Asimismo, los engaños de Terry podrían provocar que Tory quiera abandonar el dojo, sobre todo porque su lealtad está con John Kreese.

La lealtad de Tory está con John Kreese, entonces, ¿abandonará Cobra Kai? (Foto: Netflix)

10. ¿Anthony LaRusso aprenderá Karate?

Al final de la quinta temporada de “Cobra Kai”, Anthony intenta arreglar las cosas con Kenny, pero él solo quiere venganza y le promete hacer de su vida un infierno. Tal vez esa amenaza motive al menor de los LaRusso a aprender karate.