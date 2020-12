¿Sabías que Will Smith es uno de los productores ejecutivos y showrunners de “Cobra Kai”? Probablemente solo los que prestaron atención a los créditos notaron ese detalles, pero ¿cuál es la razón¡ ¿Por qué el actor de 52 años es parte del equipo de producción de la serie de Netflix?

En 2018 la franquicia de “Karate Kid” regresó en YouTube y revivió la rivalidad entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zapka). Para hacer esto posible Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg debieron conseguir la bendición de Sony y el productor Jerry Weintraub.

No solo eso, también hablaron con Overbrook Entertainment, la productora de Will Smith. Para “Karate Kid” de 2010, película protagonizada por Jackie Chan y Jaden Smith, Overbrook adquirió los derechos para encabezar el reinicio de la franquicia, los cuales no caducaron a pesar de que nunca hizo una secuela del reboot, según reporta Screen Rant.

La tercera temporada de "Cobra Kai" se estrena el 8 de enero de 2021 (Foto: Netflix)

Esto significa que “Cobra Kai” requirió de la aprobación de la productora de Will Smith, por eso el cofundador de la compañía, recibe un crédito de productor ejecutivo en la serie que en enero del 2021 estrena su tercera temporada.

En una entrevista con Business Insider, Heald, Hurwitz y Schlossberg revelaron en que su reunión en Overbrook fue con Caleeb Pinkett, la directora creativa del estudio. Contaron que ayudó a llevar la historia de “Cobra Kai” a Sony y Weintraub para ayudar a respaldar la idea y hacerla realidad. Incluso la productora de Will Smith también participó en la llegada de la serie a Netflix.

La versión de "The Karate Kid" protagonizada por Jackie Chan y Jaden Smith se estrenó en junio del 2010 (Foto: Columbia Pictures)

¿WILL SMITH APARECERÁ EN “COBRA KAI 3”?

Además de ser productor ejecutivo de la ficción protagonizada por Ralph Macchio y William Zapka, Smith podría aparecer en la tercera temporada. Aunque solo se trata de un rumor o de un deseo de algunos fans la posibilidad existe.

Considerando que Will Smith no es ajeno a Netflix después de protagonizar “Bright”, que al parecer tendrá una secuela, eventualmente podría unirse al elenco para aumentar aún más la popularidad del programa.

La segunda semana de diciembre de 2020, el reconocido publicó un video en su Instagram felicitando a los actores y a todo el equipo detrás de Cobra Kai. “Grandes felicitaciones a mi equipo de Cobra Kai. El show está EN LLAMAS. Sigue pateando traseros Caleeb (Pinket). ¡La temporada 3 llega el próximo año!”