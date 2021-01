Una de las últimas escenas de la tercera temporada de “Cobra Kai” mostró a John Kreese (Martin Kove) haciendo una llamada telefónica como parte de su plan para enfrentar a Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) en el torneo de karate de All Valley. A partir de esto, muchos de los fans de la historia se preguntan a quién pudo haber llamado el siniestro sensei de Cobra Kai. Si bien hay una respuesta obvia que la serie “Cobra Kai” estableció a lo largo de la tercera temporada, también hay algunas posibilidades interesantes; sobre todo, porque la temporada 4 completó su origen hasta ahora desconocido.

John Kreese fue presentado en 1984 en “The Karate Kid” como el verdadero villano de la película luego de instruir a sus estudiantes con una mala práctica del karate, la más violenta. Después de los eventos de la película, el senei Cobra Kai fue deshonrado; todos sus estudiantes renunciaron, su dojo se derrumbó y quedó desamparado y desesperado. En la tercera película de “Karate Kid”, Kreese intentó regresar con su antiguo compañero del ejército Terry Silver (Thomas Ian Griffith), pero LaRusso frustró su elaborado plan maestro una vez más. Esa fue la última vez que alguien vio a Kreese hasta que resurgió al final de la temporada 1 de “Cobra Kai”.

Después de robar el dojo Cobra Kai que Johnny Lawrence resucitó, Kreese ha vuelto a ser el villano que todos conocemos. Al final del final de la temporada 3 de “Cobra Kai”, en el episodio “19 de diciembre”, Daniel y Johnny, que han sido rivales durante 35 años, dejaron de lado sus diferencias y combinaron sus dojos para detener a John Kreese de una vez por todas. Si bien este supo salir de los enfrentamientos, él mismo reconoce que también necesita a alguien que le cuide las espaldas.

Al final de "Cobra Kai” John Kreese hace una llamada como parte de su plan para enfrentar a Daniel LaRusso y Johnny Lawrence en el torneo de Karate All Valley (Foto: Netflix)

La identidad de quién está al otro lado de la llamada final de Kreese parece sencilla. Sin embargo, “Cobra Kai” también se ha vuelto experta en desviar a la audiencia y ofrecer momentos inesperados a los fans. Entonces, aunque ciertamente hay una persona obvia a la que es muy probable que haya llamado, las siguientes opciones también podrían girar la temporada 4 de la serie en algunas direcciones imprevistas y, a la vez, fascinantes.

LAS PERSONAS QUE JOHN KREESE PODRÍA HABER LLAMADO PARA LA TEMPORADA 4

Terry Silver

Es casi seguro que John Kreese llamó a su viejo amigo Terry Silver al final de la temporada 3 de “Cobra Kai”. No solo estaba mirando con cariño una vieja foto de ellos mismos más jóvenes en Vietnam, sino que el tono de John en el teléfono era inusualmente cálido y amistoso. Terry en el otro extremo de la línea tiene mucho sentido; “Karate Kid Parte III” nos mostró la amistad y lealtad inquebrantable entre ambos.

Además, los flashbacks de la temporada 3 de “Cobra Kai” revelaron que Kreese salvó la vida de Silver cuando eran prisioneros de guerra y luchó y mató al Capitán Turner (Terry Serpico) en lugar de Terry, lo que le valió la lealtad de Silver para “toda su vida”. Años después de Vietnam, el personaje de Thomas Ian Griffith se hico millonario y financió la empresa Cobra Kai. También invirtió dinero y recursos en su venganza contra Daniel y Miyagi.

No se ha sabido nada de Terry Silver desde “The Karate Kid Part III” y se desconoce si todavía es un CEO de alto poder que gana dinero violando todo tipo de leyes ambientales. Sin embargo, es sin duda alguien a quien los fanáticos quieren ver en “Cobra Kai”. Ambos personajes (Kreese y Silver) eran como hermanos y, si todavía lo son, sería un contraste fascinante con la tregua de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence en la temporada 4.

Terry Silver es uno de los villanos más icónicos de la historia de "Karate Kid" (Foto: Columbia Pictures)

Mike Barnes

En lugar de Terry Silver, Kreese también podría haber llamado al otro villano de “The Karate Kid Part III”, Mike Barnes (Sean Kanan). Conocido como ‘El chico malo de Karate’, Barnes fue literalmente seleccionado de una revista de karate por Terry Silver. Un pistolero contratado cuyo único objetivo era vencer a Daniel LaRusso en el Torneo All Valley, era un matón violento que también atormentaba y agredía físicamente a LaRusso y Jessica Andrews (Robyn Lively) hasta que Daniel firmó el contrato para enfrentarlo en el torneo.

Si bien Barnes era de hecho el luchador superior, siguió al pie de la letra las instrucciones antideportivas de Terry y Kreese durante el toreno y terminó siendo humillado y derrotado por LaRusso. Se desconoce qué pasó con Barnes después de eso, aunque el dojo Cobra Kai recibió una prohibición de por vida del torneo hasta que Johnny Lawrence lo revirtió en la temporada 1 de “Cobra Kai”. Es bastante probable que Mike Barnes siga siendo un villano 30 años después y quiera, probablemente, vengarse de Daniel si Kreese llama.

Mike Barnes es uno de los enemigos de Daniel en la tercera parte de "Karate Kid" (Foto: Twitter)

Coronel Dugan y Alpha Elite

Sería una locura si Kreese conociera al villano de “The Next Karate Kid”, el coronel Paul Dugan (Michael Ironside), y lo contactara para unirse a la temporada 4 de “Cobra Kai”. Dugan es un ex-veterano del ejército que dirigió un club ROTC llamado Alpha Elite en la escuela secundaria de Boston a la que asistió Julie Pierce (Hilary Swank). Aunque no era un experto en kárate, Dugan era obviamente el sustituto de Kreese en dicha película y Alpha Elite de Cobra Kai.

Dado que ambos son veteranos del ejército, tendría sentido si Kreese y Dugan tuvieran una historia juntos que se remonta a Vietnam. Dugan no solo es un megalómano sádico, sino que, al igual que Kreese, también sabía cómo manipular a la policía para que mirara hacia otro lado frente a los crímenes de Alpha Elite. La llegada de Dugan a “Cobra Kai” sería todo un equipo de supervillanos, pero también comparten algo más en común: ambos fueron humillados en una pelea por el Sr. Miyagi.

Dugan es un ex-veterano del ejército que dirigió un club ROTC llamado Alpha Elite en la escuela secundaria de Boston a la que asistió Julie Pierce (Foto: Columbia Pictures)

Mantarraya

Si bien es poco probable que Kreese llamara a Raymond ‘Mantarraya’ (Paul Walter Hauser), después de todo, John dijo “Mucho tiempo...” en el teléfono y solo han pasado tres meses desde que el personaje desapareció después de la pelea en el instituto. El estudiante más antiguo de Cobra Kai probablemente todavía sea leal al Kreese. También tiene una orden judicial que le prohíbe acercarse a los niños después de que se hizo pasar por un guardia de seguridad y atacó a adolescentes en la temporada 2 de “Cobra Kai”, pero si regresa, Mantarraya volvería al dojo negro y amarillo antes de intentar unirse a Miyagi-Do o Eagle Fang Karate.

Mantarraya es el estudiante más antiguo de Cobra Kai probablemente todavía sea leal al Kreese (Foto: Netflix)

Julie Pierce

Esto sería un verdadero rompecorazones, pero los fanáticos de “Karate Kid” han estado clamando por que la heroína de “The Next Karate Kid”, Julie Pierce, quien es el último personaje principal de la película, finalmente aparezca en la serie. Entonces, ¿qué pasa si Julie hace su tan esperado debut en “Cobra Kai”, como una villana del lado de Kreese? Este sería un verdadero golpe de Kreese, tener al otro estudiante del Sr. Miyagi del lado de Cobra Kai. Además, los fanáticos no saben nada sobre cómo resultó Julie después de entrenar y vivir con el Sr. Miyagi en 1994, por lo que es posible que no haya terminado tan bien como LaRusso. Una villana Julie Pierce que tergiversó las enseñanzas de Miyagi y se alió con John Kreese sería un giro inesperado y alucinante para la temporada 4 de “Cobra Kai”.