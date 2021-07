John Kreese, interpretado por el actor Martin Kove, es el antagonista de la franquicia cinematográfica “The Karate Kid” y de la serie de Netflix, “Cobra Kai”. El personaje es uno de los más populares y despiadados de la historia, veterano de la guerra de Vietnam y sensei del Dojo Cobra Kai.

El despiadado hombre constantemente causa problemas importantes a Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William “Billy” Zabka). John Kreese apareció por primera vez en la película de 1984 “The Karate Kid”, enseñando a los miembros del dojo Cobra Kai a luchar sin honor y “sin piedad”. Es una figura manipuladora y se preocupa poco por los demás.

La temporada 3 de “Cobra Kai” reveló el origen de John Kreese y lo que inspiró la creación del dojo Cobra Kai. A lo largo de la última entrega de la serie, se mostró el lado más íntimo y humano del despiadado sensei. Pero, ¿qué tanto se parece Martin Kove a su personaje John Kreese? Sus compañeros de reparto de la serie han revelado al público cómo es en realidad el actor que da vida al intimidante personaje.

“COBRA KAI”: CÓMO ES MARTIN KOVE EN LA VIDA REAL

Durante una entrevista con “Variety”, los actores de “Cobra Kai” como Ralph Macchio, William “Billy” Zabka, Courtney Henggeler y Vanessa Rubio, revelaron al público “lo intimidante que es Marty Kove en el set”.

Ralph Macchio, quien interpreta a Daniel LaRusso, tuvo palabras amables para Martin Kove y lo describió como “un oso de peluche”. El actor de 59 años contó que su coprotagonista cree que su personaje es “incomprendido”.

Macchio también hizo referencia a que Kreese se presenta de una manera más empática durante la tercera temporada de “Cobra Kai”. Como los fanáticos saben, la última entrega de la serie presentó varios flashbacks que se centraron en la vida de Kreese durante su juventud.

Por su parte, William Zabka respaldó las palabras de Macchio y afirmó que Kove es “muy dulce”. El actor que interpreta a Johnny Lawrence afirmó que el veterano intérprete es “en muchos sentidos un hermano mayor” para él. Asimismo, reveló que Martin ha estado “disfrutando de sumergirse en algunas de las áreas más vulnerables de John Kreese y no convertirlo en el villano bidimensional”.

Courtney Henggeler, quien interpreta a Amanda LaRusso, no respondió a la pregunta, pero reveló que Kove y su aterrador personaje comparten la afición por los puros. Ella dijo que ella y Rubio una vez vieron al hombre de 75 años fumando un cigarro y “hablando con alguien por teléfono”, mientras usaba “las mejores gafas de sol”.

No cabe duda que los miembros del reparto de “Cobra Kai” se llevan muy bien y que hay mucha cordialidad entre ellos. Especialmente entre los actores más veteranos, quienes vienen trabajando juntos desde las películas “The Karate Kid”.

EN QUÉ SE PARECE MARTIN KOVE A SU PERSONAJE JOHN KREESE

Durante una entrevista para Entertainment Weekly realizada en enero de 2021, Martin Kove explicó que solo estaba interesado en continuar la historia de John Kreese si era multifacético en “Cobra Kai”.

Afortunadamente, así fue ya que los creadores de la serie (Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg) le dieron a Kreese más profundidad de la que tenía en las películas originales de “Karate Kid”.

“Esto es lo que me convenció de firmar porque no quería interpretar a otro chico malo. Su plan de llevarlo de arriba abajo emocionalmente me interesó mucho, como esa escena en la que Billy [Zabka] y yo estamos en el refugio de hombres. Me gusta adentrarme en las profundidades de la humanidad y representar esos momentos emocionales”, dijo el actor sobre lo que lo convenció a formar parte de “Cobra Kai”.

Además, Kove reveló en qué se parece a Kreese: “Trato de mantener a [Kreese] discreto, pero a veces sale del armario. Es un misterio teatral. Si haces un papel el tiempo suficiente ... Sé que Heath Ledger y Daniel Day-Lewis han experimentado esto en el que mantienes la psicología de ciertos personajes, ellos permanecen contigo hasta cierto punto”, señaló.

“No estoy diciendo que vayamos a robar licorerías o golpeamos a la gente en los callejones, sino más bien a la integridad que tiene Kreese sobre cómo vive y cómo no hay lugar para la opinión de nadie más”, agregó.