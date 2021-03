Mientras el estreno de la cuarta temporada de “Cobra Kai” sigue sin fecha en Netflix, algunas cosas en torno a lo que posiblemente ocurra en la historia vienen saliendo a la luz. Incluso, el casting de la nueva entrega podría ofrecer más información sobre la historia de la familia Díaz y un integrante de ella que hasta ahora no ha sido visto.

El personaje de Vanessa Rubio (Carmen Díaz) ha ganado mayor protagonismo en “Cobra Kai” a partir de su relación con Johnny Lawrence (William Zabka), por lo que la temporada cuatro podría abordar preguntas que todavía han sido respondida dos sobre su misterioso esposo. Si el padre anónimo de Miguel (Xolo Maridueña) aparece, el conflicto de la familia Díaz no solo fortalecerá la historia general, sino que también le agregará una al ex sensei de Cobra Kai.

¿ES POSIBLE QUE APAREZCA EN LA TEMPORADA 4 DE “COBRA KAI”?

De hecho, el padre separado de Miguel ha sido una amenaza constante durante las primeras tres temporadas de “Cobra Kai”. La serie de Netflix ha establecido que Carmen se casó a los 18 años y luego huyó de Ecuador con su madre Rosa (Rose Bianco) y el joven Miguel después de enterarse que su esposo era un criminal.

Carmen Díaz y su madre, Rosa, junto a Miguel en coma, durante la temporada 3 de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

En la temporada 3, Johnny juega un papel importante en la recuperación de Miguel después de una caída casi fatal y finalmente forma un romance con Carmen. Ahora que Rubio tiene un papel más importante, hay una gran oportunidad de explorar el pasado de su personaje, al igual que “Cobra Kai” hizo con John Kreese (Martin Kove).

De acuerdo con Screen Rant, si la temporada 4 de la serie presenta al padre de Miguel en secuencias de flashback, entonces beneficiará el romance entre Johnny y Carmen. El sitio web argumenta que así tanto la familia como el propio Lawrence podrán abrirse para fortalecer el vínculo. Esto permitirá que el personaje de William Zabka comprenda mejor las necesidades de Carmen, Miguel e incluso Rosa.

Sin embargo, “Cobra Kai” aún necesita abordar el destino del padre de Miguel y si es o no una amenaza para la seguridad de la familia. A partir de ahora, es lo desconocido lo que se cierne sobre la trama secundaria, y el conflicto no se puede resolver por completo a través de secuencias de flashback. Si Carmen huyó de Ecuador, entonces no puede saber con certeza si su esposo está vivo o muerto.

Carmen Díaz ha ganado mayor protagonismo en “Cobra Kai” a partir de su relación con Johnny Lawrence (Foto: Netflix)

Por otro lado, si el padre de Miguel emerge en el escenario actual de “Cobra Kai”, la serie primero podría mostrarlo a través de secuencias de flashback para configurar la gran revelación. Con el propósito de contar historias, los episodios iniciales desarrollarían teóricamente la relación de Johnny y Carmen, y el primero se transformaría en una verdadera figura paterna para su hijo adoptivo. Cuando el padre de Miguel finalmente aparezca, agregará algo de tensión narrativa mientras Miyagi-Do resuelve su conflicto con Kreese y sus estudiantes.

Dicho esto, suponiendo que los productores quieran mantenerse enfocados en los temas principales del kárate, la familia y el crecimiento personal, es poco probable que la temporada 4 de “Cobra Kai” incluya una subtrama de delincuentes y narcos que involucre al esposo de Carmen.

Lo más probable es que la nueva temporada identifique al padre de Miguel y luego pase a segundo plano y desaparezca. O Carmen se enterará que fue asesinado mientras colaboraba con miembros del cártel, o descubrirá que no tiene ninguna intención maliciosa y simplemente quiere tener una relación con su hijo. Cualquiera que sea el caso, Johnny estará allí para brindar apoyo emocional.