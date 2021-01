La tercera temporada de “Cobra Kai” se estrenó el pasado 1 de enero en Netflix y sin duda, generó mucha emoción entre los fanáticos, ya que reaparecieron personajes de la primera entrega, así como algunos rostros de la franquicia original de “Karate Kid” , como el de Ali Mills .

Elisabeth Shue era la actriz más esperada de la tercera temporada de la serie, ya que al ser un antiguo interés amoroso de Johnny y Daniel, era interesante saber que pasó durante todos esos años alejados y que es lo que podría suceder si se volvían a reencontrar. Es así que Ali regresó al Valle para reconectarse con sus ex, ofreciendo una perspectiva ajena y un poco de sabiduría que ayudó a aplastar la tensión persistente entre los dos senseis.

Su regreso fue muy provocado en la segunda temporada de la serie, que terminó con Ali enviando a Johnny una solicitud de amistad en Facebook. Pero en el episodio 9 de la última temporada, Shue apareció por fin, llegando justo a tiempo para unir a los antiguos enemigos para que puedan comenzar a prepararse para la batalla más grande que se avecina: derrotar a John Kreese y Cobra Kai de una vez por todas.

Ali ayuda a Daniel y a Johnny a darse cuenta de lo parecidos que son (Foto: Netflix)

En una entrevista con el portal web TV Line , los productores ejecutivos y co-showrunners Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg hablan de cómo fue que contactaron a Elisabeth Shue y la convencieron de ser parte de Cobra Kai y cómo se mantuvo en secreto su ingreso a la serie.

LA HISTORIA DE ELISABETH SHUE Y SU INGRESO A COBRA KAI 3

Los co-showrunners de Cobra Kai no imaginaron que la secuela de Karate Kid tendría tanto éxito y que traería a la memoria a casi todos los personajes de aquella película noventera, así que desde la primera temporada se esperó tener a casi todo el elenco original, pero fue algo difícil conseguirlo, así que a medida que se fueron emitiendo los capítulos, los fans reclamaban a un personaje en especifico y se trataba de Ali Mills.

Ali Mills junto a Daniel Larusso cuando eran niños (Foto: Paramount Pictures)

Ante este pedido que hicieron los fans, Hayden Schlossberg se comunicó con Elisabeth Shue durante la temporada 2 de la serie y le propuso ser parte de la historia, ya que ella comentó que había visto la serie y le había gustado. Así que sintieron que tenían una buena vibra sobre su respuesta, así que decidieron esperar un poco más para que su regreso sea perfecto.

Es así que cuando recibieron luz verde para llevar a cabo la tercera temporada de la serie, lo primero que hicieron fue hablar con Sony y el elenco para que ella pueda ser parte de los nuevos capítulos.

“Realmente queríamos asegurarnos de que ella estaría allí al final de la temporada, y todo salió de la manera que esperabas cuando llegara el momento de hacer todo el trato”, comentó a Tv Line.

¿CÓMO MANTUVIERON EL SECRETO BAJO SIETE LLAVES?

No cabe duda que el regreso de Elisabeth Shue fue sorpresa para todos, ya que muchos medios lo manejaron como teorías, pero nunca hubo algo concreto y en la entrevista con TV Line, los co-showrunners contaron el método que usaron para que no se filtrará la noticia.

“¡Amenazamos a todos! Hablamos con todos los artistas: ‘No publique nada en las redes sociales, no comente con sus amigos o seres queridos. Por favor, mantenga este secreto ‘. Hicimos que [todos] firmaran acuerdos de no divulgación bastante estrictos con consecuencias no especificadas, no tengo idea de lo que eran, pero fue suficiente con que funcionó, aparentemente”, comenta Josh Heald.

Los creadores quisieron que todo sea especial al rededor del ingreso de Elisabeth, así que decidieron no trabajar una campaña de marketing al rededor de ella y que todo se maneje de la mejor forma posible.

“Nos remontamos a esa época en la que no había Internet. No te bombardearon con nuevos clips todos los días y fotografías de primera vista, y el aluvión de material que ahora se ha convertido en algo común y necesario para atraer a una audiencia en un mundo tan fragmentado. Recordamos ir al cine y descubrir algo por primera vez que no estaba en el tráiler ni en el comercial, y lo mágico que fue. Eso es más difícil de lograr en estos días, pero eso no significa que no sigamos intentando hacerlo”, expresó.

THE BOYS IMPULSÓ A ELISABETH SHUE A CONSIDERAR SU INGRESO A COBRA KAI

Inicialmente, Elisabeth Shue no planeaba aparecer en Cobra Kai , pero en una nueva entrevista con EW , reveló una experiencia en otro programa de televisión que la llevó a reconsiderar. Shue protagonizó la primera temporada de The Boys de Amazon Prime, y mientras filmaba el piloto, el director Dan Tractenberg le preguntó si daría el salto a Cobra Kai . Su entusiasmo en particular le llamó la atención.

“Para ser honesta, realmente no había pensado en estar en Cobra Kai. Cuando aparecí en el set de The Boys el primer día, Dan se acercó y dijo: “Estás haciendo Cobra Kai, ¿verdad?” Yo estaba como, “¿Qué? No lo sé ... ¿Crees que es una buena idea? " Él dice: “¿Es una buena idea? ¡Tienes que estar en Cobra Kai! " Dije: “¿Por qué, por qué te preocupas tanto?” Dijo: “No tienes idea de lo importante que es Karate Kid en mi vida”.

Elisabeth Shue (Foto: AFP)

“Me dijo qué gran película es y cuánto amaba a Cobra Kai, y que sería devastador para él, para los fanáticos y para la memoria de The Karate Kid si no lo fuera parte del show. Yo estaba como, “¡Vaya, está bien!” Fue muy dulce y me hizo pensar: Oh, realmente no he investigado esto. Luego me senté con los tres productores y escritores que lo crearon y eran tan encantadores y similares a Dan, super fans de Karate Kid. Realmente querían esperar y que Ali regresara esta temporada, principalmente supongo que porque es una temporada de reencuentros. Dije: “Haré lo que necesites”.

El regreso de Ali a Cobra Kai demostró ser incluso más vital que un simple servicio de fans, ya que ayudó a facilitar una tregua entre Daniel y Johnny. Teniendo en cuenta el conflicto que se avecina para los dos enemigos convertidos en aliados en la temporada 4 de Cobra Kai , definitivamente es un alivio que estén juntos en lugar de separados. Queda por ver si Shue volverá a aparecer o no, pero si no lo hace, al menos hizo algo muy especial en esta tercera entrega.