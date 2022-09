Con cinco temporadas en dos plataformas de streaming (Netflix y YouTube Premium / Red), “Cobra Kai” se ha convertido en una de las series más populares en la actualidad, reviviendo la pasión que originó “The Karate Kid” hace muchos años.

Y es que uno de los factores del éxito de la serie de Netflix es reunir a varios de los actores originales, como Ralph Macchio dando vida a Daniel LaRusso o William Zabka interpretando a Johnny Lawrence, el fundador de Cobra Kai.

Sumado a esto, la producción encabezada por Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald ha creado a nuevas personajes, convocando a diferentes actores, que se han robado el interés de los seguidores de la franquicia.

"Cobra Kai" es una de las producciones más populares en el streaming (Foto: Netflix)

LUIS ROBERTO GUZMÁN ES HÉCTOR SALAZAR

Entre estos nuevos personajes se encuentra Héctor Salazar, el padre del protagonista Miguel Díaz (Xolo Maridueña), un prodigio de las artes marciales que puede marcar la diferencia entre las escuelas de karate.

Para este papel, la producción seleccionó al actor puertorriqueño Luis Roberto Guzmán, quien recientemente se presentó en el programa de radio “La caminera” de EXA, donde reveló detalles de su participación.

El artista, recordado por su papel protagónico en “El Pantera” (2007), indicó que se encuentra contento ser incluido en la producción. “Agradecido de estar en el proyecto, en esta quinta temporada y ya arrancó”, comentó.

Sobre su personaje en la serie, el mexicano señaló que Salazar es “un papá ausente, un padre que abandonó a sus hijos a su familia. Con una necesidad de la paternidad, pero él ni enterado, tuvo que salir huyendo, pero si alguien huye a otro país por algo, algo bueno no hizo”.

Luis Roberto Guzmán y Xolo Maridueña en una escena de la quinta temporada de "Cobra Kai".

Sin embargo, pese a su éxito y experiencia, el actor reveló de que no fue algo sencillo adaptarse a su nuevo rol. “Fue un proceso atípico para mí, nada normal”, aseguró.

“Dos días después me habla diciendo que era yo, me agarró en un avión viniendo de Oaxaca. Le dije: ‘Pásame las escenas para el casting’, y me dice: ‘No, ya está, pasó a decisión de producción y decidieron que eras tú el tipo perfecto para el personaje’, y así fue”, comentó.

De acuerdo con el actor, el proceso de casting ha cambiado mucho con el tiempo y la nueva tecnología, pues ya no se trata de asistir a una audición, sino que “ahora tienes que tener el estudio en tu casa, las luces, montarlo todo ahí, hacer la pruebita, grabar y enviarlo por documento. Esto fue totalmente atípico y sorpresivo”.

Finalmente, Luis Roberto Guzmán indicó que participar de la serie de Netlix es un desafío, pues se trata de “trabajar en otro idioma y otro mercado”.

“A mí me llena de mucho regocijo, sobre todo pertenecer a un proyecto y una historia que está en la memoria colectiva del público”, sentenció.