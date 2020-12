“Cobra Kai”, la serie secuela de “Karate Kid”, se convirtió en un éxito mundial tras su llegada a Netflix. Por esto y para no defraudar a sus fans, Netflix decidió adelantar el estreno de la tercera temporada, que se podrá ver a partir del 1 de enero en la plataforma de streaming, una semana antes de que lo que estaba pautado con anterioridad.

La serie que inició en YouTube y, más adelante, dio su salto a la plataforma de streaming, todavía tiene más acción, drama y karate por entregar. Los nuevos episodios de la temporada 3 nos mostrarán a los dojos Cobra Kai y Miyagi-Do todavía lidiando con las consecuencias de la violenta lucha que terminó con Miguel (Xolo Maridueña) en el hospital. El regreso de la serie también marcará la ausencia de Aisha Robinson, un personaje muy querido por el público.

La actriz Nichole Brown, quien interpretó a Aisha Robinson, se encargó de confirmar la noticia de su salida de “Cobra Kai” en una historia de Instagram en septiembre de 2019 y escribió: “Oficialmente NO en la temporada 3 de #CobraKai ... Desafortunada, pero gracias por la oportunidad y el tiempo que tuve en el programa”.

La franquicia “The Karate Kid” (1984) se mantiene vigente hoy gracias a la serie secuela “Cobra Kai”, que tras su llegada a Netflix se convirtió en un fenómeno internacional (Foto: Netflix)

La ausencia de la joven actriz despertó los cuestionamientos de los fanáticos de la serie. Es por ello que, en una entrevista con TVLine, el productor ejecutivo y co-showrunner Jon Hurwitz confirmó la salida de Aisha de “Cobra Kai”, y al mismo tiempo explicó que la decisión no es definitiva. Incluso, insinuó que el personaje podría regresar en temporadas posteriores.

“Amamos a Aisha y amamos a Nichole Brown”, afirmó el productor ejecutivo, quien recordó que no es el primer personaje que se marcha y luego podría reincorporarse a la serie. “Ciertos personajes que nos encantaban en la primera temporada no aparecieron en toda la segunda, como Kyler, Yasmine y Louie”.

La actriz Nichole Brown, quien interpretó a Aisha Robinson, se encargó de confirmar la noticia de su salida de “Cobra Kai” en una historia de Instagram en septiembre de 2019 (Foto: Nichole Brown/ Instagram)

Jon Hurwitz también le mencionó esto a la propia Nichole Brown: “Antes de la temporada, le dijimos a Nichole lo mismo que le dijimos a esos actores: que el hecho de que un personaje no aparezca durante un período de tiempo no significa que haya abandonado el universo, que no puede regresar. Nos encanta ese personaje y quizás la veamos de nuevo algún día “.

De esta forma, Hurwitz dejó las puertas abiertas para el regreso del personaje de Brown en temporadas siguientes. “Nos queda una larga historia que contar. Tendemos a mirar el programa desde una perspectiva muy amplia, donde las entradas y salidas son impactantes e importantes. A veces, la gente necesita salir para que su [reingreso] sea un poco diferente y más grande “, agregó.

Aisha comenzó en “Cobra Kai” como la amiga de la infancia separada de Samantha LaRusso (Mary Mouser). Después de conocer a Miguel Díaz (Xolo Maridueña), se unió a él en el dojo Cobra Kai y se convirtió en la segunda alumna oficial de Johnny Lawrence.