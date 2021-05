“Cobra Kai” es actualmente la serie porpular original de Netflix. Oficialmente ha finalizado oficialmente la fotografía principal de su próxima cuarta temporada, con informes que indican que el programa volverá al servicio de transmisión premium con nuevos episodios para fin de año. Regresando para la temporada 4 está el miembro del reparto desde hace mucho tiempo.

Tras el éxito de la temporada 3 de ”Cobra Kai” en Netflix, el director ejecutivo de la plataforma streaming acaba de anunciar que la serie presentará los nuevos episodios de su cuarta entrega en 2021. Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix, fue el responsable de anunciar que la cuarta temporada de “Cobra Kai” está previsto para el cuarto trimestre de este año.

La serie “Cobra Kai” está inspirada en la película “The Karate Kid” y sus secuelas originales. Esta producción trae de vuelta a William Zabka como Johnny Lawrence y Ralph Macchio como Daniel LaRusso. La historia arranca cuando Johnny reabre el dojo Cobra Kai y reaviva su enemistad con Daniel más de tres décadas después de su pelea en 1984.

Gianni DeCenzo, que interpreta al personaje favorito de los fanáticos, Demetri, que ha pasado de ser un estudiante de secundaria nerd y sarcástico a un estudiante de artes marciales por derecho propio. En una entrevista exclusiva con CBR, DeCenzo reflexiona sobre el arco del personaje de Demetri a lo largo de la serie, se burló de las grandes cosas que vendrán en la temporada 4 y compartió su experiencia filmando esta temporada que está por estrenar.

LO QUE DIJO GIANNI DECENZO SOBRE SU PERSONAJE DEMETRI Y LO QUE VENDRÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “COBRA KAI”

Demetri conoce y se hace amigo de Eli Moskowitz en la infancia. Demetri ha sido impopular toda su vida y, a menudo, ha sido objeto de acoso. (Foto: Netflix)

En una entrevista con CBR, el actor Gianni Decenzo comentó acerca de su personaje de forma bastante elocuente y comentó sobre lo del videojuego de Cobra Kai “¡Eso fue una locura! Antes de eso, había hecho algunos comerciales de radio pero nada de voz en off, por lo que hacer un videojuego como ese fue una locura.”

“Expresé todas mis líneas durante aproximadamente tres horas, tomó un tiempo e hice todo en un día, y después de eso, me mostraron todas las cosas detrás de escena. Me mostraron cómo funcionarían los personajes. Me mostraron una cosa que me aterrorizó un poco: era mi piel plana; tenían la piel renderizada que iban a poner alrededor de mi personaje [modelo]. Me mostraron eso y fue un poco aterrador, pero afortunadamente lo pusieron bien.” Expresó Gianni.

En la temporada 1, Demetri es amigo de Eli. Pronto conoce a Miguel y se hace amigo de él, a pesar de advertirle sobre su humilde estatus social. (Foto: Netflix)

Sobre la evolución de su personaje, Gianni comenta sobre lo mucho que pudo saber sobre Demetri antes de asistir a la audición “Honestamente, no sabía nada al respecto porque habían estado buscando a Demetri por un tiempo, pero no pudieron encontrar a nadie y la fecha de filmación se acercaba cada vez más. Cuando hice la audición, literalmente estábamos filmando [la primera temporada] la próxima semana, así que hice una audición y ese fin de semana me dijeron que iba a volar a Georgia. Toda la información que tenía estaba en la página.”

“Hicimos la escena de la cafetería donde conocimos a Demetri, honestamente, esa es mi escena favorita de todos los tiempos, es la más cercana y querida para mi corazón, y supe que era una continuación de The Karate Kid treinta años después. No tenía idea de lo que sería más adelante. ¡Me sorprendió ver lo grande que podía llegar a ser! Pero mirando hacia atrás, tiene sentido. Es The Karate Kid. A todo el mundo le encanta.”

En la temporada 2, Demetri celebra la victoria de "Cobra Kai" en el torneo All Valley con Miguel, Aisha, Hawk y otros miembros de Cobra Kai. (Foto: Netflix)

“Tampoco sabía el escrutinio al que estaría sometido cuando salió por primera vez la gente que decía: “Pensé que esto iba a ser terrible porque los remakes pueden ser terribles”, y me alegro de haberme enterado del escrutinio que hicimos. estaban por debajo de [al público] le gusta porque de lo contrario, estaría entrando en pánico. [Risas] ¡Pero los escritores son simplemente increíbles!” explicó.

En la temporada 3 se dio el final con la pelea en la casa y para Gianni ha sido una de las cosas más locas que había hecho hasta ahora en su carrera. “¡Eso fue absolutamente una locura! La casa de Daniel es un decorado dentro de nuestro estudio de almacén, y fuimos allí y lo ensayamos unos días antes, y luego tuvimos que irnos porque teníamos todo tipo de cosas que se escaparon, como Hawk aplasta un jarrón en la cabeza de alguien.”

En la temporada 3, Demetri todavía está en desacuerdo con Hawk. Sin embargo, se está volviendo amigo de Yasmine, debido a su falta de popularidad. (Foto: Netflix)

“La cantidad de partes móviles en esa cosa era absolutamente loca y, sí, tuvimos el oner en la temporada 2 con la pelea de la escuela, pero esto fue como un oner con esteroides; era enorme, mucha más gente peleando. Y hay que recordar que no solo podemos ver a la gente peleando, sino también a la gente peleando en el fondo. Tuvimos que coordinar y cronometrar eso.”

“De hecho, hay una parte en la que me derriban una silla viendo cómo se desarrollan las cosas: cuando la cámara se aleja de mí para mostrar todo lo demás, en realidad estoy moviendo la silla fuera del camino para que el camarógrafo, con esta plataforma gigante, no lo haga. simplemente no se caiga. Así que literalmente estoy persiguiendo a un tipo con una silla y, antes de que se dé la vuelta, lo coloco en el mismo lugar y estoy de vuelta en el mundo luchando.” Comentó Decenzo.

Se considera un realista hastiado, pero en realidad no tiene confianza en sí mismo. Cuando Johnny lo avergüenza en su segundo día en el Cobra Kai Dojo, Demetri abandona inmediatamente. (Foto: Netflix)

Gianni posteriormente platicó un poco sobre la temporada 4 pero expresó que no era mucho lo que podía decir. “Realmente no puedo decir nada. Todo lo que puedo decir es ... ¿cómo decíamos que no sabemos cómo se las arreglan para superarlo cada año? Bueno, lo hicieron de nuevo, así que es algo que esperamos. Hay mucho más crecimiento para Demetri, y no puedo regalar nada, pero hay muchas cosas buenas.”

“Realmente lo vas a esperar. Creo que esta será una temporada muy divertida. Hay muchos más personajes, mucho más crecimiento de personajes ... siempre logramos superarlo cada año; ¡los escritores son simplemente increíbles!” culminó explicando Decenzo.