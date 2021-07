“Cobra Kai”, la serie secuela de “Karate Kid”, se convirtió en un éxito internacional tras su llegada a Netflix en 2020. La ficción ha traído de regreso a Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, interpretados por William Zapka y Ralph Macchio, tres décadas después de su última aparición en la pantalla grande. Ellos, junto a un grupo de jóvenes actores, se han unido en esta nueva producción que ya tiene tres temporadas al aire y una más en camino.

La serie de Netflix ve el regreso de Johnny Lawrence y Daniel LaRusso convertidos en adultos. Lawrence decide re-abrir su antiguo dojo para enseñar karate a adolescentes y su rival de la infancia hace lo mismo para enseñar el Miyagi-Do, reavivando así su rivalidad del pasado. Esto marca el inicio de un sinfín de enfrentamientos entre los personajes originales de la saga, en los que se ven envueltos las nuevas generaciones de estudiantes de karate.

Como se sabe “Cobra Kai” se estrenó en 2018 en “YouTube Red”, sin embargo, sus dos primeras temporadas pasaron desapercibidas en esta plataforma. Dos años después, la ficción dio su salto a Netflix y logró llegar a una audiencia más grande. Fue así cómo se convirtió en un fenómeno internacional que ha logrado ser nominada a un Emmy. Pero, ¿cuál es la fórmula del éxito de esta serie?

"Cobra Kai" se estrenó el 2 de mayo de 2018 en la plataforma YouTube Red. (Foto: Netflix)

“COBRA KAI”: NETFLIX, LA RESPONSABLE DE SU NOMINACIÓN AL EMMY SEGÚN SUS CREADORES

“Cobra Kai” se convirtió en un éxito internacional tras su llegada a Netflix en 2020. Su salto al gigante de streaming le permitió llegar a un público más amplio y variado, además le dio una mayor visibilidad logrando posicionarse como una de las favoritas de los usuarios.

Gracias a su éxito, “Cobra Kai” fue renovada para más temporadas. Hasta ahora ya se han emitido tres y una más está en camino. Sin duda, la ficción protagonizada por William Zapka y Ralph Macchio es un fenómeno televisivo, incluso ha sido nominada para un premio Emmy a la mejor serie de comedia.

Pero, ¿qué la hace tan exitosa? Para explicar esto, los creadores de la serie, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald, han salido al frente a dar sus opiniones. Entre ellas, los creativos han señalado que Netflix es en gran parte responsable del triunfo que ha alcanzado la ficción.

“Sabíamos que teníamos un espectáculo mágico en nuestras manos desde los primeros días en YouTube”, dijo Heald al medio TheWrap. “Estábamos encantados con la actuación del programa, ya que compitió con algunos de los grandes, las otras plataformas de transmisión. Pero sabíamos que tenía un límite en términos de exposición y disposición de la gente para registrarse en una nueva plataforma de transmisión”.

Josh Heald señaló que el paso de la serie a Netflix tuvo una recepción abrumadora. (Foto: Netflix)

Josh Heald señaló que el paso de la serie a Netflix tuvo una recepción abrumadora. “Cuando el programa tuvo su auspicioso traslado a Netflix, esperábamos y esperábamos que encontrara una audiencia aún mayor que ambos crecieron con ‘The Karate Kid’ y solo querían participar en este programa del que tal vez habían oído hablar, o tal vez solo porque está en Netflix, lo intentarán“, agregó.

“Ciertamente, en lo más profundo de nuestro cerebro, esperábamos que eso pudiera llevar a más discusión y ponerlo en la mezcla en la temporada de premios y realmente comenzar a reconocer las actuaciones y las contribuciones de todos en este programa. Porque no es una empresa fácil y todos realmente lo dan todo. Así que realmente fue ese movimiento, creo, lo que finalmente nos puso en una conversación más firme. Y estamos muy emocionados de vivir este momento”, afirmó.

Sobre la nominación de “Cobra Kai” a un premio Emmy a la mejor serie de comedia, Hayden Schlossberg quiso aclarar si la serie es realmente una comedia o un drama: “Creo que ‘Cobra Kai’ es parte de la evolución de dónde está la televisión en este momento, donde los programas de una hora se están volviendo más cómicos y los programas de media hora se están volviendo más dramáticos”.

“Creamos el espectáculo que creemos que será el más entretenido. Y a veces eso va a lugares cómicos, a veces va a lugares dramáticos. La realidad es que los programas se están volviendo cada vez más amorfos en términos de cómo etiquetarlos. Pero la forma en que se categorizan los diferentes premios se basa en condiciones. Y en este momento, diría que la mayor diferencia entre una comedia y un drama no es necesariamente la intención del artista, en realidad es la duración. ¿Es media hora o es una hora?”, agregó.

De cualquier manera, “Cobra Kai” ha logrado un reconocimiento a su trabajo con esta nominación. La serie se enfrentará en una dura competencia con otras producciones como “Emily en París”, “The Flight Attendant”, “The Kominsky Method”, “Pen15” y “Ted Lasso”.

Si “Cobra Kai” se hubiera clasificado como un drama, tendría que hacer frente a estos nominados: " The Boys”, “Bridgerton”, “The Crown”, “The Handmaid’s Tale”, “Lovecraft Country” , “The Mandalorian”, “Pose “Y” This Is Us”.