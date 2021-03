Ralph Macchio saltó a la fama cuando protagonizó “Karate Kid” en 1984. Desde entonces, el actor estadounidense es conocido mundialmente por su personaje de Daniel LaRusso, que volvió a interpretar en “Karate Kid II” y “Karate Kid III”. Ahora, tres décadas después, está triunfando con su icónico papel en la serie de Netflix, “Cobra Kai”.

A sus 59 años, Macchio posee una destacada carrera como actor de películas y programas de televisión. Aunque, sin duda, el papel que marcó su carrera artística fue Daniel LaRusso en la saga “Karate Kid”, personaje que se convirtió parte de la cultura popular hasta el día de hoy.

Aunque Macchio siempre ha estado asociado a “Karate Kid”, también ha participado en otros proyectos cinematográficos de Hollywood. Lo cierto es que, tras protagonizar las tres películas de la saga, Ralph no logró destacar en otras cintas y su carrera no despegó durante varios años. Pero, ¿por qué? Aquí la confesión del propio actor.

Escena del Torneo de Karate de All Valley, en la que Johnny Lawrence y Daniel LaRusso se enfrentan. (Foto: Netflix)

“Cobra Kai”: por qué la carrera de Ralph Macchio no despegó durante varios años después de Karate Kid

Ralph Macchio está de regreso con su icónico personaje de Daniel LaRusso en “Cobra Kai”, la exitosa serie de Netflix que está en pleno proceso de rodaje de su cuarta temporada. Junto a William Zabka, y un elenco de jóvenes actores, han revivido la historia de “Karate Kid”.

Si bien Macchio es mundialmente famoso por la saga “Karate Kid”, el actor estadounidense también ha participado en otras películas. Su primera gran oportunidad fue en “The Outsiders” (1983) de Francis Ford Coppola, junto a Tom Cruise, Rob Lowe, Matt Dillon y Emilio Estevez.

Luego participó en “Teachers” (1984), “Distant Thunder” (1988), “Too Much Sun” (1990), “Naked in New York” (1993), “Can’t Be Heaven” (2000), “A Good Night to Die” (2003), “He’s Way More Famous Than You” (2013). Sin embargo, ninguna de estas cintas resonó tanto como su protagónico en la saga “Karate Kid”.

Ralph Macchio está de regreso con su icónico personaje de Daniel LaRusso en “Cobra Kai”, la exitosa serie de Netflix. (Foto: Netflix)

En una reciente entrevista con “The Guardian”, Ralph Macchio habló sobre su carrera como actor y reconoció que siempre antepuso la estabilidad personal a la fama. El actor ha priorizado su vida con su esposa e hijos, por lo que dejó de lado el glamour de Hollywood.

“Si hubiera intentado agarrar ese anillo de oro en cada oportunidad, tal vez habría tenido más [trabajos], pero no pude conseguirlos porque estaba viendo un partido de béisbol en mi ciudad natal”, declaró para el medio estadounidense.

“Tal vez no fui el tipo de actor que más riesgos tomó, y seguramente perdí algunas oportunidades por eso. Pero no pude conseguirlos porque también me ocupé de otras cosas. Crié a mis hijos, estuve mucho con ellos y con mi mujer, me quedé en casa. También, tal vez, mi cautela me ayudó a mantener los pies sobre la tierra, así que sí, estoy en paz con las decisiones que tomé”, agregó el actor para “The Guardian”.

Sin duda, “Karate Kid” conserva un lugar especial en su corazón, tanto que Macchio nombró a su hijo, Daniel, por su personaje en la película. “Hubo un tiempo en el que mi hijo me dijo: ‘¿Tenías que hacerlo?’. Sin embargo, ahora está orgulloso de ello.