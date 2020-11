“Cobra Kai” no solo es el nombre de la serie de Netflix que retomó la historia de la rivalidad entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, también es el nombre del dojo que en “Karate Kid” dirigía John Kreese y luego reabrió Johnny. Pero ¿qué significa realmente?

La escuela de karate, que al final volvió a manos de Kreese, tiene como lema: “Golpea primero, golpea fuerte, sin piedad”, y aunque sus técnicas se basan en tradiciones complejas, el significado real de “ Cobra Kai ” es más simple.

¿QUÉ SIGNIFICA REALMENTE “COBRA KAI”?

Según reportó Screen Rant, basado en un extenso informe de Den of Geek sobre las inspiraciones de karate de Cobra Kai, se traduce literalmente como “Cobra Assembly” o “Cobra Meeting”. Además, en japonés, la palabra Kai significa organización, entonces, una traducción podría ser Sociedad Cobra.

Johnny Lawrence y su grupo en 1984, cuando se estrenó "The Karate Kid" (Foto: Sony Pictures Home Entertainment)

Por otro lado, las técnicas que Kreese enseña a sus estudiantes no están inspiradas en el karate tradicional, sino en Tang Soo Do, un estilo coreano de artes marciales. El medio antes mencionado también señala que “ Karate Kid ” fue coreografiado por Pat E. Johnson y su influencia de Tang Soo Do se extiende hasta la serie de Netflix, que en enero del 2021 estrenará su tercera temporada.

Hasta dónde se sabe, el personaje Kreese supuestamente aprendió Tang Soo Do mientras era parte del ejército de los Estados Unidos en Corea, y luego utilizó esos conocimientos para abrir un dojo de karate para impartir su filosofía.

En cuanto al Sr. Miyagi, sus técnicas tienen su raíz técnicas en los estilos kata y Gōjū-ryū, los cuales se originaron en la ciudad natal del personaje, Okinawa, Japón. En la película de 1984, Daniel aprende los conceptos básicos de Miyagi-Do y en las posteriores entregas conoce más sobre la cultura de Okinawa.