El pasado viernes 9 de setiembre, Netflix estrenó la quinta temporada de “Cobra Kai”, la popular serie basada en la recordada franquicia de “Karate Kid” que se ha convertido en una de las favoritas de los suscriptores del servicio de streaming.

Como se recuerda, si bien la serie volvió hace algunos años de la mano de YouTube Red (Premium), esta pasaría a Netflix tras su segunda temporada, y esta última plataforma la prolongaría hasta la quinta entrega.

Uno de los puntos fuertes de la serie fue traer a actores de la saga original, como Ralph Macchio, quien interpretó a Daniel LaRusso o William Zabka, el actor que dio vida a Johnny Lawrence, a los cuales se unieron jóvenes actores y algunas reconocidas figuras de la lucha profesional.

La nueva temporada de "Cobra Kai" se estrenó el 9 de setiembre (Foto: Netflix)

EL LUCHADOR QUE APARECIÓ EN “COBRA KAI 5″

En el sexto episodio de la nueva temporada, titulado “Ouroboros”, muchos amantes de la lucha libre reconocieron a Luke Hawx, el peleador que actualmente es parte de NWA.

De hecho, ya en oportunidades anteriores, el actor ha tenido oportunidad de trabajar con Martin Kove, quien en la serie interpreta a John Kreese.

“Mi primera película en la que tuve la oportunidad de estar fue filmada con Martin Kove. Era ‘The Dead Sleep Easy’ y filmamos en Guadalajara, México. Fue dirigida por Lee Demarbre y protagonizada por Vampiro. Eso fue en 2006. En 2022, nunca hubiera pensado que tendría la oportunidad de trabajar con Martin nuevamente. Este mundo es salvaje”, recordó en su cuenta de Facebook.

Luke Hawx tuvo una aparición en la quinta temporada de Cobra Kai (Foto: Luke Hawx / Twitter)

Además de luchador, Hawx también es especialista de acción, formando parte de cintas como “Logan” y “The fast and the furious”. Del mismo modo, el actor interpreta a Stone Cold Steve Austin en la serie “Young Rock”.

Sin embargo, esta no es la única relación entre Cobra Kai y la lucha libre, pues el propio Martin Kove se ha unido a las grabaciones de AEW, demostrando su estrecha relación con la excampeona femenina Britt Baker, quien se ha declarado fanática de la serie de Netflix.