Sin duda, “Karate Kid” es de aquellas películas que quedan en la memoria de los espectadores, quienes no pueden olvidar la saga de artes de marciales que conquistó a toda una generación de los años 80. Debido a su retundo éxito regresó 30 años después, sin perder el ritmo de donde se había quedado, pero ahora con un nuevo nombre: “Cobra Kai”.

Si bien, los protagonistas siguen siendo Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, ya adultos, hay otros personajes que han aparecido en la trama de esta serie web que se han ganado la simpatía de la audiencia. Uno de ellos es Lynn, la mujer que aparece buscando comida en el basurero o pidiéndosela a la gente, a la que también le solicita que le regale unas monedas para sobrevivir.

Su primera interacción en la serie de Netflix se da con Johnny Lawrence cuando pensó que él también era un vagabundo y quería su lugar en el exterior de una tienda de conveniencia. Tras ello, tuvo algunas apariciones más en la primera temporada y luego en las entregas 3 y 4.

La actriz que da vida a esta mujer es Susan Gallagher, quien ha hecho que su personaje sea tan admirado y querido que ya tiene un grupo de fans en Facebook: https://www.facebook.com/groups/2701589869963294

Lynn tambén tuvo apariciones en las temporadas 2 y 3. (Foto: Netflix)

¿CÓMO CONSIGUIÓ EL PAPEL DE LYNN?

Antes de dar vida a Lynn, la histrión se desempeñó en el mundo de la actuación en Florida Central durante muchos años y actualmente vive en Babson Park con su esposo y sus dos hijos.

Contó que su papel de la mujer sin hogar surgió cuando estaba por Actor’s Access, el sitio web de audiciones de autopresentación para actores. Fue ahí que vio que necesitan a un personaje de nombre Lynn the Homeless Woman en “Cobra Kai”. Cuando se enteró de que se trataba de la franquicia de “Karate Kid”, no lo dudó y decidió arriesgar, pues antes no había interpretado ese tipo de roles.

“Debido a mi apariencia y categoría específicas, ninguno de mis agentes me hubiera presentado para un papel tipo personaje de una mujer sin hogar, pero he estado decidida durante muchos años a salir de esa pequeña caja en la que me ha metido el negocio porque me encantan los papeles de tipo personaje y desafiarme a mí misma como actriz de esa manera, así que me sometí”, indicó de acuerdo a la publicación The Daily Ridge.

Fue así que se puso manos a la obra y lució un look muy desordenado que la hacía ver como alguien sin suerte. “Una drogadicta o alguien que trabaja en el turno de madrugada en Waffle House y no ha dormido lo suficiente”.

Para el carrete de prueba usó la sudadera gastada y de gran tamaño de su esposo, arregló su cabello largo con algunas rastas y agregó oscuridad debajo de sus ojos y blanco en el labio. Tres semanas después, la llamaron para una audición en Atlanta, donde dio todo y fue la elegida.

“Fue una oportunidad maravillosa. Me he enamorado de ‘Cobra Kai’. Y no son solo los fanáticos incondicionales de ‘Karate Kid’ [los que aman el programa], sino también los nuevos fanáticos de ‘Cobra Kai’. Así que ha sido una bendición para mí y mi familia ser parte de algo tan especial y estoy muy agradecida”, indicó.