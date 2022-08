Dentro de poco, podremos ver la continuación de la historia de Daniel-san y Johnny Lawrence. “Cobra Kai” se volvió un éxito desde que se lanzó y ahora surge la interrogante sobre si esta será la última temporada de la serie de Netflix.

En un principio, se emitió en la plataforma de YouTube Red en el 2018. Sin embargo, debido a las modificaciones en el modelo de negocios de la empresa, Netflix tomó la posta de la popular serie a partir de la tercera entrega.

La temporada 5 de la secuela de “Karate Kid” se estrenará el 9 de setiembre y, al igual que las entregas pasadas, consistirá de 10 episodios. Definitivamente, son unos meses muy emocionantes para los que somos fanáticos de las series, pues las plataformas de streaming han lanzado grandes títulos como “Sandman” y “House of the Dragon”.

¿LA TEMPORADA 5 DE “COBRA KAI” SERÁ LA ÚLTIMA?

Aunque todavía no se estrena la cuarta entrega y no sabemos en qué concluyen lo hechos, los más probable es que “Cobra Kai” tenga una temporada 5. De acuerdo con uno de los showrunners, Jon Hurwitz, esto no acabará aquí.

“El Miyagiverso está lejos de acabar”, expresó el también guionista de “Harold & Kumar”.

Después de esta información, estén preparados para que el final de lo que está por venir nos deje al borde de la silla y queriendo ver una continuación.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 5 DE “COBRA KAI”?

En esta entrega, Danny LaRusso y Johnny Lawrence tendrán nuevos obstáculos que superar. Terry Silver, quien inicialmente apareció en “Karate Kid III”, está expandiendo las academias de artes marciales “Cobra Kai” y, con ellas, su estilo despiadado.

Además, ahora que John Kreese se encuentra en la cárcel, su antiguo estudiante se olvidará por un momento del karate para reparar todo lo que ocasionó. Por ello, ahora hará aparición un viejo amigo de Daniel LaRusso que llegará a ayudarlo.

TRAILER DE “COBRA KAI” TEMPORADA 5