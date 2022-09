Después de lo que pasó con Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) al final de la quinta temporada de “Cobra Kai”, los fanáticos de la serie de Netflix esperan que las preguntas que quedaron pendientes se resuelvan en la sexta entrega de la ficción basada en la franquicia de “Karate Kid”.

Sin embargo, hasta el momento, el gigante del streaming no ha confirmado una nueva tanda de episodios del programa cocreado por Jon Hurwitz, quien en Julio de 2022, indicó que tiene la esperanza de trabajar en al menos seis temporadas.

“Todo lo que puedo decir es que esperamos que vengan más Cobra Kai y que el Miyagiverse está lejos de terminar”, escribió en la red social.

Ralph Macchio, William Zabka, Yuji Okumoto y Courtney Henggeler en la temporada 5 de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS DE LA TEMPORADA 6 DE “COBRA KAI”

Debido a que Netflix aún no ha renovado “Cobra Kai” para una sexta temporada, no se conoce la fecha de inicio de rodaje de los nuevos episodios y mucho menos, la fecha de estreno. No obstante, la nueva entrega de la popular serie podría llegar a finales de 2023.

¿Qué pasará en la temporada 6 de “Cobra Kai”?

Al final de la quinta temporada de “Cobra Kai”, ambos dojos fueron aceptados en Sekai Taikai, por lo tanto, la rivalidad entre ellos aún no termina. No obstante, los estudiantes de Miyagi-Do logran exponer a Terry Silver en las redes sociales y ante sus alumnos. ¿Significa que el dojo queda descalificado del torneo de internacional de Karate?

Después de la pelea de los estudiantes de Cobra Kai y Miyagi-Do, Daniel se enfrenta a Silver y utilizando las lecciones que le dio años atrás, logra vencerlo frente a todos sus alumnos, que lo abandonan decepcionados. ¿John Kreese volverá a tomar el mando?

Mientras estaba en prisión, John Kreese hizo todo lo posible para conseguir una buena recomendación en su solicitud de libertad. Sin embargo, la psicóloga se dio cuenta de sus intenciones y le aconsejó dejar de lado las mentiras y enfocarse en solucionar sus problemas.

Aunque parece dispuesto a enmendar su camino, al final de la quinta temporada de “Cobra Kai”, Kreese finge un ataque en prisión para escapar.

¿Cuál será el reto Johnny, Daniel y Chozen tendrán que enfrentar en la temporada 5 de "Cobra Kai"? (Foto: Netflix)

Actores y personajes de “Cobra Kai 6″

Ralph Macchio como Daniel LaRusso

William Zabka como Johnny Lawrence

Courtney Henggeler como Amanda LaRusso

Xolo Maridueña como Miguel Diaz

Tanner Buchanan como Robby Keene

Mary Mouser como Samantha LaRusso

Peyton List como Tory Nichols

Jacob Bertrand como Eli Moskowitz / Hawk

Gianni Decenzo como Demetri

Martin Kove como John Kreese

Vanessa Rubio como Carmen Diaz

Griffin Santopietro como Anthony LaRusso

Thomas Ian Griffith como Terry Silver

Yuji Okumoto como Chozen Toguchi

Paul Walter Hauser como Raymond ‘Stingray’

Dallas Dupree Young como Kenny Payne

Oona O’Brien como Devon

Alicia Hannah-Kim como Kim Da-Eun