¡El mundo de la actuación está de luto! Tras conocerse el fallecimiento de la actriz Emel Atici durante el terremoto de Turquía, la industria del entretenimiento volvió a perder a otra estrella de su firmamento. Se trata de Cody Longo, reconocido por sus papeles en “Hollywood Heights” y “American Girls 5″.

La muerte parece estar rondando al entretenimiento en las últimas horas. Y es que luego de enterarnos del fallecimiento de Emel Atici, protagonista de “Tierra Amarga”, la trágica noticia del deceso de Cody Longo terminó por enlutarnos por completo.

Según el portal TMZ, fue Stephanie Clark, flamante esposa del histrión, quien dio alerta a la policía de que las cosas no iban bien para el también músico de 34 años durante su estadía en Texas, Estados Unidos.

Cody Longo fue hallado muerto con apenas 34 años de edad (Foto: SAMAD / AFP)

¿Enfermedad fulminante, problemas de adicción o accidente inesperado? Pues, en Mag te presentamos los detalles de este nefasto acontecimiento que dejó en shock al panorama de la actuación internacional.

¿DE QUÉ MURIÓ CODY LONGO?

Siguiendo la versión del citado portal, Clark se encontraba en una clase de danza cuando intentó ponerse en contacto con Longo. Tras permanecer incomunicada con su pareja, optó por llamar a las autoridades para que acudan a la vivienda y logre percatarse de su estado de ánimo.

Una vez dentro, la escena fue desoladora: hallaron el cadáver del artista sin vida. Como era de esperarse, su esposa se refirió a su partida, alegando que era un padre y marido ejemplar.

Longo también fue parte de la exitosa serie "CSI" (Foto: Cody Longo / Twitter)

“Cody era todo nuestro mundo. Los niños y yo estamos destrozados y más que devastados. Fue un padre increíble y el mejor marido. Todo nuestro mundo está destrozado. Siempre y para siempre te echaremos de menos y te querremos”, dijo su mujer a través de un comunicado.

Hasta la fecha, las razones de su muerte aún no han sido del todo esclarecidas , razón por la que no ha llegado a un conclusión por parte de los peritos que encontraron su cuerpo sin vida dentro de su vivienda en Texas.

¿QUIÉN ERA CODY LONGO?

Si bien llevaba un largo periodo de inactividad en la actuación, Longo tenía como meta volver a la industria con la película “Do You Want to Die in Indio?”, bajo la dirección del prestigioso David Moreton.

Entre sus papeles más destacados están Nicholas en “Days of Our Lives”, además de aparecer en producciones como “Bring It On”, “Nashville” y “Hollywood Heights.

También apareció en la existosa serie “CSI: Crime Scene Investigation” al dar vida al novio de una de las víctimas.

Vale decir que las polémicas también dijeron presente en la vida del actor. De acuerdo al medio Variety, Cody fue arrestado en 2020 por una presunta agresión doméstica. Posteriormente, se declaró culpable de los cargos de agresión menor en 2021 por presuntos tocamientos sexuales a una niña.

Sumado a eso, el histrión padeció problemas de alcoholismo e iba por su cuarta terapia de rehabilitación.