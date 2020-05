Las Kardashian-Jenner vuelven a las pantallas. Hollywood ha sido uno de los grandes afectados por el coronavirus pues diversos estrenos, grabaciones y producciones tuvieron que ser cancelados; sin embargo, las famosas celebridades decidieron no parar y usar la cuarentena para las filmaciones del reality ‘ Keeping Up With the Kardashians ’. ¿Cómo lo hicieron alejadas del equipo técnico?

Las estrellas de E! encontraron la manera perfecta para continuar con las grabaciones del show que llega a su temporada 18. Farnaz Farjam, productora ejecutiva de KUWTK, explicó que Kim Kardashian y sus hermanas lograron estar a salvo y no necesitaron del apoyo del extenso equipo de filmación pues cada una recibió un iPhone semanal para grabar cada detalle de sus vidas en cuarentena, y es que cada una puede registrar hasta 16 horas de material.

Es así que Kris Jenner y sus hijas sacaron adelante su reality y ella fue una pieza clave para conseguirlo. Farjam declaró a la revista Elle que cuando empezó la pandemia se reunieron para tener ideas de cómo garantizar la seguridad y salud de todos los involucrados en el programa y tras analizar varios escenarios, la matriarca propuso que cada una se filmara a sí misma, lo que terminó siendo una “gran tarea”.

“Si Kris se molesta y sale del ángulo de la cámara, no es como si pudiéramos seguirla y seguir grabando. Ella tiene que volver a la pantalla y explicar (por qué se alejó). Es menos fácil, porque tenemos que darles instrucciones y tienen que ser más informativos con nosotros... pero como se trata de las Kardashian y son entretenidas de todos modos, será divertido para la gente”, narró Farnaz Farjam.

¿Cómo fue el proceso de filmación?

Inicialmente, Kim Kardashian, Kourtney y Khloé grababan sus imágenes y las compartían en un álbum, pero el equipo de producción pensó en un plan B para que no se trataran de imágenes de baja calidad.

“Ella contrató a un director de fotografía y a un técnico, que se pusieron un traje preventivo de materiales peligrosos y configuraron habitaciones iluminadas en la mansión de Kim, que ella misma describe como un ‘monasterio minimalista’ y en la casa de Khloé en Calabasas. Allí instalaron trípodes compatibles con teléfonos, que se limpiaron cuidadosamente con toallitas antibacteriales para combatir la transferencia de gérmenes. La familia esperó 24 horas antes de ingresar a las habitaciones para evitar cualquier posible contaminación por COVID-19”, agregó la productora ejecutiva de KUWTK.

El clan Kardashian recurrió a los teléfonos inteligentes para registrar cada una de sus aventuras y cautivar a sus fanáticos. (Foto: @kourtneykardash)

¿Qué veremos en la nueva temporada?

Cada semana, las celebridades recibían un nuevo iPhone y entregaban aquel donde habían grabado su material; sin embargo, Kourtney Kardashian , quien estuvo a punto de renunciar definitivamente a la producción hace algunas semanas tras una pelea con Kim , fue la que menos grabó ya que “está tratando de desintoxicarse un poco de su teléfono”.

Pero quien sí ha registrado una gran cantidad de material es Kim Kardashian, quien desde su mansión Kardashian-West viene haciendo grandes esfuerzos para acompañar en las tareas escolares a sus hijos North y Saint West.

“Ver a Kim hacer malabares con cuatro niños será muy familiar. No importa lo grande que sea su casa, cuatro niños son cuatro niños. Es demasiado”, dijo Farjam.

Otro detalle que los seguidores no dejarán pasar es que serán testigos de cómo Tristan Thompson, ex de Khloé Kardashian, “definitivamente se pone a la altura” y muestra “un lado más maduro de él” durante estos tiempso difíciles.

¿Cuándo y dónde ver la temporada 18 de KUWTK?

¨Keeping Up With The Kardashians¨ llega en su 18va temporada la cual podrá verse a través de E! y a partir del agosto 2020. Mientras llega el estreno a Latinoamérica, disfruta la temporada 17 todos los martes a las 10PM solo por E!.

VIDEO RECOMENDADO

El nuevo proyecto televisivo de Kim Kardashian

Kim Kardashian West: The Justice Project es el nuevo proyecto televisivo de Kim Kardashian





TE PUEDE INTERESAR





MÁS VIDEOS

Los secretos de belleza de Jennifer Lopez

JLO hábitos (20/12/2019)