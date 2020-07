La repentina muerte de Benjamin Keough, nieto de la leyenda Elvis Presley, causó mucho asombro y tristeza. Y es que, a pesar de haber tenido un perfil bajo en el mundo del espectáculo por decisión propia, el hijo de Lisa Marie Presley jamás pasó desapercibido, sobre todo por el gran parecido que tenía con su abuelo.

Al conocer la noticia, la madre del joven de solo 27 años se mostró muy afectada por la pérdida de su único hijo varón, de quien resaltaba sus bondades como artista.

“Ella está desconsolada, abatida y más que devastada. Adoraba a ese niño. Era el amor de su vida”, informó Roger Widynowski, manager de la cantante y compositora Lisa Marie Presley.

Asimismo, indicó que pese a la pérdida, la única hija de Priscilla y Elvis Presley estaba tratando de mantenerse fuerte para su familia: la hermana mayor de Benjamin y sus gemelas de 11 años.

¿CÓMO MURIÓ BENJAMIN KEOUGH?

Benjamin Keough fue encontrado sin vida el 12 de julio al interior de su casa ubicada en Calabasas, California, según informó el portal TMZ.

De acuerdo con el medio especializado en noticias del espectáculo, el nieto de la leyenda del ‘Rey del Rock and Roll’ habría muerto por una herida de bala autoinfligida; es decir, se habría quitado la vida.

La oficina forense del condado de Los Ángeles, que confirmó el deceso, se encuentra investigando el caso. Por el momento, no se tienen más detalles.

Lisa Marie Presley siempre resaltaba el gran parecido de su único hijo varón con su padre Elvis Presley (Foto: Instagram de Lisa Marie Presley)

VÍNCULO CON SU MADRE

Lisa Marie Presley siempre dio a conocer que tenía un vínculo muy cercano con Benjamin. Incluso, el año 2009, ambos se hicieron un tatuaje por el Día de la Madre. El diseño que habían elegido era un nudo celta que representaba “conexión y amor eternos”.

Se dice que la estrecha relación con su hijo, quien tenía por segundo nombre Storm, inspiró la canción principal de su tercer álbum “Storm & Grace”, lanzado en 2012.

En 2012, Benjamin apareció en un video musical para la versión de su madre del éxito de 1954 de Elvis, “I Love You Against”.

Aunque Lisa Marie Presley está desconsolada por la muerte de Benjamin Keough, ella se pone fuerte por sus hijas (Foto: Getty)

LA VIDA DE BENJAMIN KEOUGH

No se sabe mucho sobre la vida de Benjamin Keough, solo que era músico, y que tenía un gran parecido a su abuelo Elvis Presley. Algo que era resaltado por su madre, quien en una ocasión dijo que todos sus hijos tenían “un poco de Elvis, pero que Ben realmente era la viva imagen de él”.

Benjamin Keough era hijo de Lisa Marie Presley y el músico Danny Keough. Su hermana es la actriz Riley Keough.

Cuando los últimos años decide dedicarse a la música, llega a firmar un contrato discográfico de US$ 5 millones con Universal, pero aclaró en una entrevista a Telegraph de Londres que no tenía intención de canalizar el estilo rockabilly. “La música no será como Elvis, nada como él”.

Aunque no le gustaba tener apariciones públicas, según algunos medios, una de las últimas veces que fue visto con su familia se dio durante el 40 aniversario de la muerte de Elvis Presley, en una vigilia en Graceland, la famosa mansión del “Rey del Rock”, publicó Infobae.

Lisa Marie Presley junto a sus cuatro hijos. Benjamin Keough era el único varón (Foto: Instagram de Lisa Marie Presley)

