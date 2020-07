El pasado 13 de julio se cumplió siete años de la muerte del actor Cory Monteith, recordado por su papel de Finn Hudson en la exitosa serie de televisión “Glee”.

Aunque en un inicio, sus compañeros de reparto no podían creer la noticia, tuvieron que resignarse por la irreparable pérdida que dejó en shock al mundo del entretenimiento, en especial a su entonces pareja Lea Michele.

Pese a que ha pasado tiempo desde que el actor de 31 años fue encontrado sin vida en una habitación de un hotel de Vancouver, en Canadá, muchos lo recuerdan con cariño y cómo su vida se apagó por su adicción a las drogas.

Luego de la intervención de familiares y amigos, Cory Monteith comenzó un tratamiento de rehabilitación a la edad de diecinueve años (Foto: AFP)

¿CÓMO MURIÓ?

El también músico canadiense falleció por una sobredosis producto de la mezcla de heroína que se había inyectado e ingesta de alcohol . Tres meses antes, en abril de ese año, Monteith había salido de rehabilitación de un centro donde él mismo se había internado por el consumo de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía, el actor había salido la noche anterior con unos amigos a una fiesta, pero retornó solo a la habitación que había alquilado. Como él no se presentó a entregar el cuarto al mediodía, personal del hotel acudió y halló su cadáver.

“Cory ignoraba trágicamente que su sistema nervioso central ya estaba comprometido debido a la cantidad de alcohol que había consumido durante toda la noche. En cuestión de segundos después de inyectar la heroína, los efectos de estas dos drogas se combinaron para suprimir su capacidad de respirar. A medida que la respiración se ralentiza, a su corazón le resulta mucho más difícil bombear oxígeno alrededor de su sangre. Finalmente, fue la combinación de alcohol y heroína lo que lo mató y no la heroína aislada ”, explicó en ese momento el médico Jason Payne-James.

En una entrevista del año 2011 con la revista Parade, Cory Monteith habló de su adicción a las drogas y en marzo de 2013 volvió a recurrir a un tratamiento contra las mismas (Foto: AFP)

CORY MONTEITH ‘CELEBRÓ’ POR EL FIN DE LAS GRABACIONES DE “GLEE”

En aquella oportunidad, Naya Rivera, quien también falleció el último 8 de julio tras ahogarse en el lago Piru, relató en su libro “Sorry not sorry, Monteith” que en la reunión por el fin de las grabaciones de la tercera temporada de “Glee”, Cory les dijo que iba a tomar después de años y que no se preocuparan por ello.

“Explicó que podía beber con moderación y ser como todos los demás. Parecía tranquilo y confiado al respecto, así que todos lo aceptamos (…). Para ser sincera, no creo que muchos de nosotros entendiéramos realmente cómo funcionaba la adicción, ni nos dimos cuenta del alcance de su antigua adicción”, señaló.

Asimismo, precisó que nadie del elenco sabía que el actor había vuelto a consumir heroína, aunque ya había empezado a bajar de peso y se veía un poco distinto.

“Todavía creo que Cory tenía mucho por lo que vivir y para mí esa es la peor parte de su muerte, que fue tan innecesaria. Extraño todo sobre él”, manifestó.

Cory Monteith y Lea Michele se conocieron en el set de "Glee"y se comprometieron (Foto: AP)

SUS ÚLTIMOS DÍAS

Según la revista People, dos días antes de ser hallado muerto, Monteith había viajado a Canadá para visitar a su familia. Incluso se reunió con una de sus primeras mentoras, Maureen Webb, a quien le habló de sus proyectos.

Ella explicó que en ningún momento bebieron alcohol, pero sí comieron. “Él lucía tan bien, tan saludable (…). No lo había visto tan bien en un buen tiempo”. El actor había ido acompañado de su mánager Elena Kirschner.

Una semana antes, el 6 de julio, el actor de “Glee” compartió con unos amigos en una cafetería, lugar donde se tomó fotografías.

Y un mes antes, Cory Monteith se dejó ver junto a su pareja Lea Michele, también protagonista de la serie juvenil. Ambos no tuvieron reparos en ser fotografiados por los paparazzi en el Aeropuerto de Los Ángeles.

Cory Monteith comenzó su carrera artística en Vancouver, cuando fue descubierto por el director David DeCoteau, quien le seleccionó para protagonizar su filme Killer Bash (2005) (Foto: FOX)

CONSUMO DE DROGAS DESDE LOS 13 AÑOS

Dos años antes de su muerte, el actor dio a conocer que había tenido una niñez y adolescencia difíciles y contó desde cuándo comenzó a consumir drogas. “Tengo suerte en muchos aspectos, tengo suerte de estar vivo”, dijo a la revista Parade.

Narró que sus padres se divorciaron cuando tenía siete años y de un momento a otro empezó a faltar a la escuela. A los 13 años comenzó con las drogas hasta el punto de robar para comprarlas y consumirlas. “Estaba fuera de control”.

Ante el ultimátum que le dieron, él decidió enmendar su vida, pero pese a los centros de rehabilitación a los que asistió, el apoyo de sus seres queridos y de su novia, jamás pudo dejar ese vicio que terminó por matarlo.

MÁS SOBRE “GLEE”