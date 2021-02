Una macabra historia arribó a Netflix. El documental sobre la desaparición y muerte de la estudiante universitaria Elisa Lam en 2013 se estrenó en la plataforma de streming el 10 de febrero. “Escena del Crimen: Desaparición en el Hotel Cecil” promete deconstruir la mitología y los misterios en torno a lugares funestos relacionados con crímenes actuales.

Según Netflix, durante muchos años, el Hotel Cecil ha estado conectado con algunas de las actividades más notorias de la ciudad estadounidense, desde muertes súbitas hasta asesinos en serie de viviendas. Joe Berlinger, director de “Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy”, será el encargado de aproximarse a este true crime.

“Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel” (en su idioma original) explorará la inexplicable muerte de la estudiante canadiense, cuya causa fue declarada como ahogamiento accidental, pero varios supuestos detectives de Internet ha propuesto otras teorías que van desde el asesinato hasta actividades paranormales.

QUÉ PASÓ REALMENTE CON ELISA LAM

Elisa Lam, de origen asiático, era estudiante de la Universidad de Columbia Británica de Canadá. Tenía 21 años y había sido diagnosticada de trastorno bipolar y depresión y se le habían recetado cuatro medicamentos: Wellbutrin, Lamotrigina, Quetiapina y Venlafaxina. En 2013 decidió emprender un viaje sola, es así que se dirigió a Los Angeles, Estados Unidos.

El 28 de enero de ese año, Lam se registró en el Hotel Cecil, con la intención de estar unos días en Los Angeles hasta finalizar el mes. Todos los días, desde que había comenzado su éxodo llamaba a sus padres para explicarles sus próximos planes, hasta que de pronto dejó de hacerlo. Fue el 31 de enero cuando dejó de hablar con ellos, y es cuando estos denunciaron su desaparición con la policía. Así se inició una búsqueda de varios días y que fue seguida minuciosamente por la prensa local.

El cuerpo de Elisa Lam apareció casi un mes después, el 19 de febrero, en uno de los tanques de agua del hotel. Los trabajadores de mantenimiento descubrieron el cadáver en la azotea del recinto después que varios huéspedes se quejaran de problemas con la presión del agua y que este salía de color oscuro y tenía un sabor inusual.

LA ÚLTIMA VEZ QUE ELISA LAM QUE FUE VISTA

Durante la investigación inicial, la policía de Los Ángeles publicó un video del último avistamiento conocido de la joven en uno de los ascensores de Cecil, que fue capturado por una cámara de vigilancia el 1 de febrero.

Las imágenes muestran a Lam entrado en el ascensor del hotel y presionando un botón. Cuando las puertas no se cierran, la joven mira hacia afuera de un lado al otro, como si hubiera alguien allí, y luego se mueve hacia adentro escondiéndose en la esquina del elevador. Como el problema persiste, comienza a presionar varios botones y en vista que no obtiene resultados sale del ascensor mientras aparentemente gesticula con alguien fuera del ascensor, aunque las cámaras no captan a nadie con ella.

La forma en que Lam logró entrar a uno de los tanques y el paradero de su cuerpo ha confundido a las autoridades, debido a que los tanques son demasiados grandes y estaban detrás de una puerta cerrada. Asimismo, el cuerpo estaba desnudo y su ropa y cosas personales, como su reloj y la tarjeta de su habitación, flotando junto a ella.

No quedó claro ni cómo había llegado allí ni cuál fue la causa de la muerte. De hecho, la policía de Los Angeles tardó cuatro meses en publicar la autopsia definitiva, que aseguraba que la muerte había sido accidental, pues no había evidencias de traumatismos, abusos sexuales o suicidio.

Cabe mencionar que el Hotel Cecil se ha relacionado con algunas de las actividades más notorias de la ciudad, desde muertes prematuras hasta asesinos en serie de viviendas.