El pasado 16 de mayo, el rapero brasileño MC Kevin murió tras haber caído del quinto piso de la habitación de un hotel en Río de Janeiro. Aunque el equipo de rescate de los bomberos lo encontró con vida flotando en una piscina, cuando fue llevado al Hospital Municipal Miguel Coutode Gávea certificaron su deceso.

Si bien, en un inicio se dijo que el joven de 23 años se cayó del balcón al tratar de esconderse de su esposa, la abogada criminal Deolane Bezerra, porque temía ser descubierto del presunto trío sexual del que había participado con una modelo y su amigo, son muchas las incongruencias que han quedado al aire para su pareja, con quien se casó a finales de abril en Tulum, México.

Según los resultados de la autopsia practicada por el Instituto Médico Legal de Brasil, difundida el 20 de mayo, Kevin Nascimento Bueno natural de Sao Paulo dejó de existir por las trece fracturas que presentó en diferentes partes del cuerpo: en la nariz, mandíbula y diez costillas del lado izquierdo. Además, de los hematomas en un ojo y la cabeza, así como contusiones en las dos axilas y muslos. El documento expedido por dicha entidad especifica que la causa de la muerte fue por una “lesión cerebral traumática, causada por una acción”.

LA EXTRAÑA MUERTE DE MC KEVIN

Lo que se sabe es que el cantante de funk brasileño se encontraba en el Hotel Brisa Barra, exactamente en la habitación 502, con su amigo Víctor Elías Fontenelle y la modelo Bianca Domingues, con quienes habría acordado tener un encuentro sexual; sin embargo, cuando estaban ahí alguien tocó la puerta y MC Kevin, temiendo que fuera su esposa, trató de huir por el balcón, del cual cayó. Se supo que no era quien fue a buscarlo no era su pareja sino uno de sus amigos, según reportó LGBTQ Nation.

La versión que dio la modelo a la policía fue que conoció al artista y a su amigo Fontanelle ese mismo día en la playa, y mientras bebían y consumían drogas, acordaron tener intimidad, por lo cual cobraría 373 dólares. Tras el accidente, salió corriendo de la habitación. Las autoridades hallaron bebidas alcohólicas, drogas, preservativos y ropa interior en el cuarto.

¿QUÉ DIJO SU ESPOSA?

Deolane Bezerra aseguró que la versión que han dado las personas que pasaron los últimos momentos con su esposo es muy extraña y misteriosa, además de no creer que él haya estado envuelto en ese tipo de encuentros, por lo que está dispuesta a resolver todo.

“Bianca dice que Jhonatas [Augusto Cruz, otro amigo de su marido] estaba en la habitación, y él no estaba ahí. En el momento de la caída ya estaba allí. Desvelaré este misterio. El primer día, fue una declaración. El segundo día fue otra... estoy haciendo un trabajo técnico sobre esto para poder señalar a cada uno de ellos con gran cantidad de detalles. Lo único que puedo decir es que hay algo extraño”, dijo en una entrevista al show “Cidade alerta”.

La viuda de MC Kevin indicó que a pesar de que ella estaba hospedada con su esposo en ese mismo hotel, no sabía en qué suite se encontraba con sus amigos, además que en ningún momento salió a buscarlo, pues estaba dormida. Por tal motivo, no comprende por qué Jhonatas Augusto Cruz le dijo a su esposo que se fuera porque ella estaba yendo. “Solo quiero entender lo que pasó y sólo los que estaban allí pueden decírmelo. No me preocupa la traición ni lo que haya hecho”, indicó en otra entrevista a “Domingo espetacular”.