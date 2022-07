Quizá la viste en la televisión, haciendo zapping, o en la pantalla grande, cuando salió hace casi 20 años. O, más cercano a estos tiempos, la disfrutaste una y otra vez en Netflix, donde ya no está. La comedia romántica de la que estamos hablando apareció en 2003 y, hasta ahora, es una de las favoritas del público, siendo tendencia en la plataforma de streaming donde llega.

De los 50 millones de presupuesto, la película alcanzo a tener más de 177 millones de dólares en recaudaciones en todo el mundo, siendo la favorita del público en su momento. Desde antes y hasta ahora, a pesar de las críticas negativas, se mantiene como un clásico recalcitrante.

Se trata de “Cómo perder a un hombre en 10 días” (“How to Lose a Guy in 10 Days”, en su idioma original), la cinta de Donald Petrie protagonizada por Kate Hudson y Matthew McConaughey, que apareció en hace casi 20 años y arrasó con las salas de cine. Aquí te contamos de su trama, su elenco y en qué plataforma de streaming puedes verla.

Kate Hudson, con un vestido amarillo, durante la cinta (Foto: Paramount Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10 DÍAS”?

La película es una entretenida historia romántica de un publicista y una columnista de una revista para mujeres. Ambos quedan atrapados, sin saber, en un cruce de apuestas que los obligará a mantenerse juntos durante 10 días. De eso depende su futuro laboral.

Y a pesar de que hay cierta atracción entre ellos, ambos deben jugar sus papeles para sus propósitos profesionales. Él tendrá que enamorarla para que su jefe le dé una cuenta con un cliente millonario y ella escribe su columna de todo lo que tienes que hacer para poder a un hombre en 10 días.

De esta manera, Andie y Ben terminan enfrascados en una serie de cómicos momentos generados por la redactora, quien se comporta de manera infantil, excesiva en su cariño y en sus gestos tiernos hacia su nuevo novio. Ben, frío, intenta vadear este comportamiento casi hostil aunque hay varias veces en que su paciencia explota.

De esta manera “Cómo perder a un hombre en 10 días” es una cinta divertida, a pesar de sus florituras y clichés, para disfrutar de la extraña química entre Hudson y McConaughey, quienes en realidad parecían detestarse en la pantalla.

Matthew McConaughey sosteniendo dos estradas (Foto: Paramount Pictures)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10 DÍAS”?

Kate Hudson como Andie Anderson

Matthew McConaughey como Ben Barry

Kathryn Hahn como Michelle Rueben

Annie Parisse como Jeannie

Adam Goldberg como Tony

Thomas Lennon como Thayer

Michael Michele como Judy Spears

Shalom Harlow como Judy Green

Robert Klein como Phillip Warren

Bebe Neuwirth como Lana Jong

Samantha Quan como Lori

Justin Peroff como Mike

Celia Weston como Glenda

¿CÓMO VER “CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10 DÍAS”?

La película “Cómo perder a un hombre en 10 días” es una de las más vistas del catálogo de Amazon Prime Video. Para ver la cinta de manera online en la plataforma de streaming, puedes dar click en este enlace.

TRÁILER DE “CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10 DÍAS”