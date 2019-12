¡Le salió del alma! Gian Piero Díaz le reveló a Jannina Bejarano, en #Dilo, que no admite la posibilidad de cometer una infidelidad. En la íntima entrevista, el conductor de Esto es Guerra no se guardó nada e, incluso, lanzó duros calificativos a las personas que engañan a sus parejas. En el contexto de la farándula nacional movida por infieles descubiertos como el arquero de Alianza Lima, Pedro Gallese, o las acusaciones al cumbiambero Pedro Loli, el conductor de Esto es Guerra dio un tajante mensaje.

Luego de aclarar que no es celoso porque su esposa Borka no le da motivos, ni él a ella, el popular ‘Pipi’ explicó que cada persona sabe cuándo está actuando mal. “Yo creo que tanto el hombre como la mujer tiene un chip que puede activar o desactivar. Si tú quieres ser coqueto lo vas a ser, si tienes mala intención lo vas a hacer”. En ese sentido, tiene muy claro que no podría darse licencia de cometer una traición a su pareja porque se sentiría mal consigo mismo. “Yo considero que al pretender ser coqueto o gilero me veo como alguien inferior”.

El tema no quedó ahí. Según Gian Piero Díaz, la deslealtad a la pareja es un acto detestable. “Para mí eso es debilidad, es incapacidad, es ser corto de mente y yo no quiero ser una persona así”, asevera. No importa si el infiel es hombre o mujer, semejante acto dice mucho de la persona que lo comete, sobre todo si hay hijos de por medio. “¿Cómo puedes mirar a tus hijos después de ser infiel? ¿Cómo puedes decirle mi amor, hasta mañana que tengas un lindo día?”, señaló.

Gian Piero Diaz manda conduntende mensaje a los infieles

Para el ex polizonte el ser infiel viene de la mano con un tema de formación. Recalcó que las personas que cometen infidelidades probablemente repliquen dinámicas que observaron dentro de su hogar. “La mayoría de personas infieles, lo son porque lo vieron en su casa. Porque esta relación entre el hombre y la mujer era una relación machista donde el hombre siempre estaba por encima de la mujer, por lo tanto, el hombre tenía la libertad de hacer lo que le daba la gana mientras que la mujer se quedaba en la casa”, sentenció.

Además, en #Dilo confesó los detalles de su comentada contratación en Esto es Guerra y sobre su distanciamiento con Renzco Schuller. También contó los detalles de su tierna historia de amor con la mujer por la que dejó su prometedora carrera actoral hace 18 años y con quien hoy tiene dos hijos.