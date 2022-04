Demet Özdemir regresa a las pantallas de Divinity y estás vez de la mano de uno de sus primeros éxitos. Se trata de la telenovela turca “Con olor a fresas”, una comedia, en la que comparte el protagónico con Yusuf Çim. La historia promete ser un éxito, a través de la señal de Divinity. Si quieres saber más, aquí te lo contamos todo.

Demet Özdemir es una de las actrices otomanas más cotizadas, conocida por su trabajo en telenovelas como “Pájaro soñador” (“Erkenci Kuş” en su idioma original) y en “Mi hogar, mi destino” (“Doğduğun Ev Kaderindir”), ambas de éxito internacional, sobre todo en España.

La actriz, modelo y bailarina turca ahora aparecerá, en esta primavera, con una historia de amor juvenil, producida por Gold Film, y que se trata de una adaptación de la serie de Corea del Sur llamada “The Heirs”.

La historia muestra una química real, pues aquí va un dato interesante: durante las grabaciones - al mismo estilo de Kerem Bürsin y la actriz Hande Erçe, en “Love is In the Air”-, se enamoró de su coprotagonista. La relación, al igual que sus otros colegas, no prosperó y, ahora, Demet Özdemir tiene planes de boda con el músico Oguzhan Koç.

¿DE QUÉ TRATA CON “OLOR A FRESAS”?

“Con olor a fresas”, que es “Çilek Kokusu” en turco, es una comedia adolescente que trata sobre el amor, el odio y su coexistencia. Demet Özdemir, interpreta de Asli, una joven que trabaja en una pastelería y hace tartas deliciosas. Para el cumpleaños de un cliente, hace una tarta de fresas y en el envío, tiene un accidente de coche en el cual el pastel se arruina. La persona, que manejaba el auto es Burak, un mujeriego procedente de una familia rica. En este encuentro, acaban discutiendo sin querer verse nunca más.

La joven es despedida por no haber entregado el pedido. Desesperada comienza a buscar trabajo, al punto de ir junto a su amiga Gonca, que también trabajaba en la pastelería, hasta Bodrum, donde consiguen empleo en un hotel, que -sin imaginarlo- pertenece a Burak. Sus caminos se cruzan de nuevo, generando una especia de amor odio.

Aunque Burak es un conquistar, le serpa difícil luchar por el amor de la joven que está enamorada de Volkan, un hombre dulce y educado. El triángulo amoroso dará lugar a una trama llena de anécdotas, conexiones irónicas y mucho humor que promete darnos de qué hablar en cada capítulo.

Demet Özdemir (Asli), Yusuf Çim (Burak) y Ekin Mert Daymaz (Volkan) estarán en "Con olor a fresas" (Foto: Gold Film)

¿CUÁNDO SE ESTRENA CON “OLOR A FRESAS”?

La telenovela turca “Con olor a fresas” será estrenada pronto a través de la señal de Divinity, que aún nos mantiene en suspenso, ya que no ha dado fecha exacta de su próximo fenómeno turco.

¿CUÁNTOS EPISODIOS Y TEMPORADAS TIENE “CON OLOR A FRESAS”?

La telenovela turca “Con olor a fresas” fue estrenada en Turquía el 16 de julio de 2015 en Turquía por la señal de Star TV y consta de:

Temporada 1: 22 episodios emitida en Star Tv en Turquía.

¿CÓMO SE LLAMAN LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CON OLOR A FRESAS”?

Demet Özdemir como Asli

Yusuf Çim como Burak.

Ekin Mert Daymaz como Volkan

Leyla Uner Ermaya como Sukran.

Mine Tugay como Elçin

Mahir Günşiray como Nihat

MIRA EL TRÁILER DE “CON OLOR A FRESAS”