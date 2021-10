El famoso cantante de música regional, Christian Nodal, se encuentra devastado por la cancelación de sus dos conciertos en el Valle de Guadalupe, Ensenada. El mexicano esperaba brindar dos noches de puro entretenimiento el sábado 9 y domingo 10 de octubre, sin embargo, esto no pudo darse porque el lugar se vio envuelto en una polémica que incluso llegó a envolver al artista.

Con mucha tristeza, el novio de Belinda no pudo presentarse frente a sus miles de fanáticos vallelupenses, pese a que hace seis meses había sido contratado. En el comunicado de prensa que emitió el equipo del cantante de 22 años no solo manifestó que lamentaba no poder cumplir su sueño de participar en la inauguración del recinto, sino también dejó en claro que no tiene ninguna relación con la irregularidad que se cometió en dicho espacio.

¿Por qué Christian Nodal no pudo presentarse en el Valle de Guadalupe? ¿Cuál es la polémica en la zona? Conoce todos los detalles a continuación.

Christian Nodal se unió a Banda MS para lanzar el tema "La sinverguenza" (Foto: Christian Nodal / Instagram)

CANCELARON EL CONCIERTO DE NODAL

La misma semana en la que se tenían planeadas las presentaciones de Christian Nodal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el predio que planeaba instalar un foro de conciertos masivos en el que sería parte el artista. El amplio espacio iba a reunir a más de 12 mil personas que esperaban ansiosos desde hace meses.

¿POR QUÉ CLAUSURARON EL LUGAR?

El motivo fueron las acusaciones de deforestación de la zona, las cuales no contaban con los permisos correspondientes. La organización “Por un valle de verdad” fueron quienes alzaron su voz en protesta, llegando a denunciar la tala ilegal de viñedos para la construcción del foro.

Los reclamos llegaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quienes decidieron clausurar el predio en el Valle de Guadalupe, ubicado en Ensenada, Baja California.

Por medio de un comunicado, la Profepa informó que el espacio está ubicado en un terreno forestal afectado por la remoción de su vegetación natural, como matorral o Chaparral, característico de zonas semiáridas.

Pero esto no era algo nuevo para el equipo detrás de la obra. Según informó el programa ‘El gordo y la flaca’, la construcción del foro se dio pese a que los encargados tenían conocimiento de la suspensión de actividades que les habían emitido las autoridades.

Al respecto, los organizadores ‘APM Producciones’ aseguraron que el área fue limpiada sin afectar ninguna plantación. " El proyecto incluye la construcción de villas y la siembra de árboles”, señala el comunicado.

📢¡No te contaron mal!



📌La @PROFEPA_Mx en #BajaCalifornia, en conjunto con la @SEMARNAT_mx, clausuró un predio en el #ValleDeGuadalupe, Ensenada, donde se pretendía instalar un foro de conciertos masivos.



Entérate de todo 👉🏾https://t.co/38wlkotCTk🧵(1/3) pic.twitter.com/YK9DIQBwXk — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) October 9, 2021

NODAL RESPONDE A LAS ACUSACIONES DE ECOCIDIO

El cantante señaló no estar detrás de la organización del predio y afirmó haber acatado la ordenanza con el fin de salvaguardar la integridad de los asistentes, del artista y del evento. “No somos ni socio, ni inversionista, solo un artista que fue contratado para la inauguración”, aseguró su equipo; así mismo, manifestaron que antes de aceptar el acuerdo pidieron una prueba de que el lugar estuviera apto y que cumpliera con todas las regulaciones.

“Yo soy un muchacho de rancho, me crié entre árboles, vegetación, ríos. La naturaleza es mi casa, mi cuna y soy gran defensor del medio ambiente, jamás permitiría que mi imagen, mi música y mi arte quedara mezclado con quienes hacen daño al medio ambiente”, expresó el novio de Belinda.