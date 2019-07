Conoce cuáles son los signos más sensuales del zodiaco

La sensualidad es una cualidad natural que permite estimular la atracción emocional hacia otras personas o a sí misma. Ya sea por deseo sexual, relajación, etc, la reacción que se provoca en el resto es la de magnetismo.

El poder sensual que irradia alguien proviene de dos fuentes diferentes: una se encuentra en el interior y la segunda en el exterior. Mientras que la primera procede de los pensamientos, de la energía sexual, de los sentimientos y de todo lo que atrae; el segundo es tal como su nombre lo indica: lo externo.

Se dice que las personas que poseen un fuerte potencial sexual tienen en la práctica una sensualidad muy fuerte y aunque en muchos casos ellos mismos no se dan cuenta, el magnetismo que desprenden es muy envolvente.

A pesar de que los doce signos del zodiaco poseen la capacidad de verse atractivos, hay quienes al poseer algunos rasgos específicos destacan de entre el resto por encontrarse bajo ciertas constelaciones. El portal People hizo un ránking de menor a mayor grado de sensualidad.

Puesto 12: Acuario

Al ser un signo solitario, le cuesta mostrar su lado sexy y no permite que nadie invada su intimidad fácilmente; además, no son los más salvajes en la cama. Sin embargo, si entran en confianza con la persona indicada, no hay quien los frene.

Puesto 11: Capricornio

Debido a que es sumamente selectivo y exigente a la hora de escoger un compañero, son muy pocos los que pasan sus requisitos. Por eso es un signo que no destaca en el terreno sexual, pero no por ser mal amante.

Puesto 10: Tauro

Es un signo que se rehúsa a mostrar su lado sensual, por lo que un encuentro entre sábanas con un tauro resulta una experiencia aburrida. Pero cuidado, si el de este signo le agarra el gusto, no hay quien se resista a sus encantos.

Puesto 9: Virgo

Al ser un signo demasiado perfeccionista, choca con la naturaleza del sexo. Pese a tener un lado tierno e irresistible, les cuesta mostrar su sensualidad.

Puesto 8: Libra

Aunque no tenga problemas a la hora de conquistar a quien le interesa, en el ámbito sensual llega a ser posesivo y celoso, actitudes que pueden alejar al ser amado.

Puesto 7: Géminis

Los de este signo son apasionados, saben estimular a su pareja en la intimidad y son irresistibles en la cama.

Puesto 6: Sagitario

Debido a que le gusta romper barreras, en el ámbito sexual experimenta cosas nuevas todo el tiempo. Su único problema es que a veces es difícil de saciarlo.

Puesto 5: Cáncer

Derrocha pasión. Si la persona que se encuentra con él o ella en la intimidad se deja llevar, la puede hacer sentir que va a lugares insospechados.

Puesto 4: Leo

Al estar lleno de fuego, es sumamente apasionado y no se conforma con nada. Una vez que encuentra a alguien, no quiere dejarlo ir en el plano sexual. Lo único que puede arruinar el momento es su ego, que puede volverlo predecible.

Puesto 3: Aries

Es muy apasionado y vuelve loco de pasión a sus compañeros o compañeras de cama. Cuando se vuelven dominantes podrían arruinar el momento, a menos que sea bajo consentimiento de su pareja.

Puesto 2: Piscis

Cuando encuentra la pareja indicada, después de haberla escogido cuidadosamente, la pasión en la cama no tiene fin.

Puesto 1: Escorpio

Es el signo que emana y huele sexo; además, de alimentarse de él. Es el tipo de persona que está dispuesta a todo y que llevará a las nubes a su pareja.