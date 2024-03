Muchas veces nos enfocamos tanto en los compromisos laborales, que sin dudarlo ponemos en un segundo plano lo más importante: nuestra salud, y aunque sabemos que gracias al trabajo obtendremos satisfacción, no sólo de índole económico, esta decisión errónea puede pasarnos factura tarde o temprano, algo que le sucedió a Consuelo Duval, quien tuvo que ser hospitalizada de emergencia, pues su vida corría peligro. ¿Qué pasó exactamente con ella? En los siguientes párrafos, todos los detalles de su intervención quirúrgica y cómo se encuentra actualmente.

Cabe señalar que ni bien se supo sobre su situación, las alarmas se encendieron en las redes sociales, pues el que menos quería saber qué estaba sucediendo con la querida actriz, reconocida especialmente por haber interpretado a Federica en “La familia P. Luche”.

Consuelo Duval es recordada cariñosamente por haber dado vida a Federica en "La familia P. Luche". Aquí con Ludovico (Eugenio Derbez) (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ FUE HOSPITALIZADA DE EMERGENCIA CONSUELO DUVAL?

Para responder a esta interrogante, recordemos que los primeros días de marzo de 2024, la histrionisa dio a conocer a través de sus historias de Instagram que le habían detectado un problema en la vesícula, por lo que debía pasar por el quirófano, recomendación médica que no hizo caso porque se encontraba de gira con la obra teatral “¿Por qué los hombres aman a las cabr****?”.

“A cinco días de arrancar la gira por la República Mexicana me dijo el doctor que mi vesícula estaba fallando y que tenía que operarme. No podía dejar plantado a mi público porque ya estaban muchas funciones agotadas”, señaló.

Después de terminar todas sus presentaciones, la actriz de “El privilegio de amar” decidió ir al médico, pero su problema en la vesícula había empeorado, tanto así que estaba a punto de explotar, hecho que ponía en riesgo su vida. Debido a la gravedad, Consuelo Duval fue operada de la vesícula, órgano que le fue retirado. Ella fue intervenida el 23 de marzo.

La histrionisa ha hecho televisión, teatro y ha prestado su vozpara doblaje de películas animadas (Foto: Consuelo Duval / Instagram)

¿CÓMO SE ENCUENTRA CONSULO DUVAL TRAS SER OPERADA?

Nuevamente utilizó su cuenta de Instagram para detallar cómo se encontraba. En esa red social señaló que lo peor había pasado; es más, decidió tomar con humor su estado actual, pues se autodenominó como una persona “desvesiculada” y que estaba “echando desmadr*” con su amigo “oxigenín”.

Aquí la actriz respirando con ayuda de oxígeno (Foto: Consuelo Duval / Instagram)

“Ya me curé, bueno ya me quitaron la vesícula, sí estaba llena de lodo. Estaba tantito así de explotar [gesto con la mano y dedos] y ahí sí ya no la contaba, pero me siento muy bien. Un poquito achacosa, pero bien. Achacosa de consentida y chiquiona, pero a toda madr*”, indicó la también conductora de “Netas Divinas”.

La mexicana explicando que estuvo a "poco" de ocurrir lo peor (Foto: Consuelo Duval / Instagram)

Este domingo 24 de marzo, Consuelo Duval fue dada de alta del hospital, toda vez que podía seguir su recuperación en su hogar junto a seres queridos.

La actriz no perdió el humor para hablar sobre cómo se encontraba tras la intervención (Foto: Consuelo Duval / Instagram)