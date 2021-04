“Ride or Die”, dirigida por Ryuichi Hiroki, es una road movie romántica que, como la mayor parte de la filmografía de Hiroki, ofrece un estudio de personajes conmovedor y realista. La película está basada en el guión de Nami Sakkawa, quien la desarrolló a partir de la serie manga de Ching Nakamura “Gunjō’”.

Cuenta la historia de Rei Nagasawa (Kiko Mizuhara) y Nanae Shinoda (Honami Satô), amigos de la infancia que huyen juntos. Después de que Rei asesina al marido abusivo de Nanae, Kotaro (Shinya Niiro). Las cosas se complican aún más a medida que las mujeres descubren que sus deseos y moralidad no coinciden particularmente.

La historia es sobre estas dos mujeres, en las que Nanae está casada, y al comenzar no se revela nada sobre ellas y poco a poco se encuentran cosas sobre ellas a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la película, los personajes son algo inestables mentalmente. La historia muestra cómo Nanae fue toda su vida, abusada por hombres.

La pregunta que sorprendió a todos fue ¿Cuál fue su pasado? Más adelante en la historia, Rei es de una familia rica que no aceptaba su sexualidad. Por otro lado, Nanae proviene de una familia muy pobre donde estaba acostumbrada a vender su cuerpo por una buena vida. Ambas eran almas totalmente diferentes que terminaron juntas.

“CONTIGO A MUERTE”, FINAL EXPLICADO

la película cuenta la conmovedora historia de Rei Nagasawa y Nanae Shinoda. (Foto: Netflix)

Rei y Nanae se conocieron cuando ambas eran estudiantes en una prestigiosa escuela de niñas. Rei provenía de una familia adinerada, mientras que la familia de Nanae siempre tuvo problemas financieros; ingresó a esa escuela por su beca de atletismo. Sin embargo, eso desapareció cuando resultó gravemente herida.

En este punto, Rei ya había desarrollado sentimientos románticos por Nanae, a pesar de saber que ella es heterosexual. Rei se ofreció a pagar las cuotas escolares de Nanae por el resto de su tiempo allí a cambio de una promesa: Nanae se acostaría con Rei si no le pagaba a Rei en cinco años. Nanae se casó antes de eso y le devolvió el dinero. Pasan 10 años antes de que Rei vuelva a saber de ella.

Desde que "Gunjō" comenzó a circular en 2007, numerosos cineastas han intentado adaptar el manga a la pantalla grande. (Foto: Netflix)

Rápidamente descubre que esos sentimientos latentes por Nanae todavía están muy vivos dentro de ella. Cuando Nanae le pide que mate a su marido, es en parte manipulación y en parte ilusiones. Ella sabe que Rei la amaba cuando estaban en la escuela secundaria y torpemente trata de aprovechar eso cuando se reencuentran. Pero lo que es igualmente cierto aquí es que Nanae está buscando desesperadamente una salida a su matrimonio, incluso si no lo admite.

Durante su viaje, ellas se acercan e inicialmente desarrollan una relación platónica. Y a medida que algunos de los personajes masculinos, incluido un taxista y el hermano de Rei, Masato, comienzan a inmiscuirse en su existencia envuelta y dictar sus vidas, queda claro que Rei y Nanae también están huyendo de la sociedad en su conjunto.

La nueva adaptación finalmente se hizo realidad bajo la dirección de Hiroki, quien es conocido por sus intensas y dolorosas películas románticas. (Foto: Netflix)

En esta película cargada de sexualidad, Hiroki espera hasta el último acto antes de dejar que sus protagonistas se vuelvan íntimas. Cuando llega ese momento, es purgante no solo para los personajes sino también para las personas que ven la película. En ese momento de unión, los dos se encuentran dispuestos a enfrentar incluso la muerte.

Pero Rei toma una decisión relativamente esperanzadora para ambas y llama a la policía. Para Rei, Nanae es la persona por la que hará cualquier cosa. Rei una vez más toma una decisión abnegada por la mujer que ama al entregarse a la policía. Ella cree que Nanae ahora tendrá paz.

¿REI Y NANAE SE VOLVERÁN A REUNIR?

"Ride or Die" fue filmada el verano pasado en varios lugares de Japón durante los primeros meses de la pandemia Covid-19. (Foto: Netflix)

Probablemente lo harán. En los momentos finales de la película, cuando la policía se lleva a Rei, Nanae declara que la estará esperando. Toda su vida, Nanae ha sido víctima de abusos iniciados por hombres. Después de que su madre se fue, su padre centró toda su impotente ira y frustración en ella. En su necesidad de escapar de la pobreza, terminó eligiendo a un hombre que se parecía a su padre en más de un sentido.

Cuando Rei sacrifica toda su vida para salvarla, Nanae no sabe cómo lidiar con eso. Y esa confusión va más allá de su orientación sexual. Mientras viajan juntas, Nanae comienza a corresponder a los sentimientos de Rei. Pero no está lista para admitirlo hasta que Rei acepta ir con su hermano y entregarse a la policía. Por primera vez, Nanae se da cuenta de que ha sido feliz, valiente y despreocupada durante el tiempo que ha pasado con Rei y quiere que dure para siempre, aunque su lado pragmático sabe que no será así.

Hacia el final de la película, Nanae se involucra tanto en su amor por Rei que está lista para morir con ella. Cuando se entera de que Rei se ha entregado voluntariamente, es probable que Nanae sienta un momento de traición. Pero luego se da cuenta de la esperanza que persiste en el centro de la elección de Rei. Su historia no tiene por qué terminar aquí. Siempre hay un mañana. Y como Nanae le dice a Rei, ella la estará esperando.

"Ride or Die" rompe una serie de convenciones en la industria del entretenimiento japonesa. (Foto: Netflix)

