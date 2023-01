“Contra las cuerdas”, serie mexicana de Netflix creada por Carolina Rivera, se estrenó el miércoles 25 de diciembre de 2023, pero los usuarios de la popular plataforma de streaming y los fanáticos de las luchas ya preguntan por una segunda entrega que continúe con la historia de Ángela y su hija.

La ficción dirigida por Rivera y Analeine Cal y Mayor cuenta con un elenco principal conformado por Caraly Sánchez, Scarlet Gruber, Carmen Ramos, Alisson Santiago, Michelle Rodríguez, Giovanna Zacarías, Cuauhtli Jiménez y María Balam.

“Contra las cuerdas” sigue a Ángela, una mujer que tras salir de prisión intenta recuperar el respeto y cariño de su hija aficionada a la lucha libre creando un personaje misterioso para subir al ring, la Novia Negra. Además, habla de la redención de una madre y toca temas importantes como la maternidad, el trabajo y la lucha de la mujer. Entonces, ¿habrá segunda temporada de la serie mexicana de Netflix?

“CONTRA LAS CUERDAS”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, el gigante del streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie creada por Carolina Rivera, pero por lo visto, en el último capítulo, aún es posible que la historia de lucha de Ángela continúe en una nueva tanda de episodios.

Al final de la primera temporada de “Contra la cuerdas”, para Ángela todo, desde ganarse el respeto de Rocío hasta la oportunidad de luchar en la WWE, está en la cuerda floja. Y tal vez haya llegado la hora de vencer a Dulce Caramelo.

Debido a la revelación de un secreto, Ángela no está enfocada en la pelea contra Dulce, no obstante, luego de las palabras de su madrina y entrenadora se recupera y da batalla. Sin embargo, el equipo de su contrincante juega sucio para quedarse con la victoria. Aunque no gana, recupera el amor y respeto de su hija.

Si bien ese escenario podría servir como cierre para “Contra las cuerdas”, los creadores también podrían alargar la historia y enfocarse en la relación de madre e hija, y en el camino de Ángela en las luchas.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, servicio de streaming que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y en base a esas cifras renovar o cancelar una serie.