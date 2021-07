La primera temporada de “Control Z” cautivo a 20 millones de usuarios de todo el mundo y se posicionó en el Top 10 de Netflix en 64 países, por eso los fanáticos esperan con ansias el estreno de la segunda entrega de la serie mexicana creada por Carlos Quintanilla Sakar, Adriana Pelusi y Miguel García Moreno.

La confirmación de la renovación llegó el viernes 29 de mayo de 2020, una semana después de su estreno a nivel mundial, y se espera que se revelen más secretos de los estudiantes del Colegio Nacional.

A pesar de que las grabaciones de la segunda tanda de episodios se retrasaron debido a la pandemia del coronavirus, la ficción protagonizada por Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Macarena García, Patricio Gallardo, Andrés Baida y Fiona Palomo está lista para estrenarse.

Lo protagonistas de "Control Z" deberán lidiar con los secretos expuestos en la NONA (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA LA TEMPORADA 2 DE “CONTROL Z”?

La segunda temporada de “Control Z” se estrenará el próximo miércoles 4 de agosto en Netflix e incluye un nuevo misterio por resolver. ¿Cuántos episodios tendrá la nueva entrega de la serie mexicana?

Hasta el momento, no se ha revelado si la historia se integrarán nuevos personajes y tampoco si habrá una tercera temporada. Por lo pronto, se sabe que Zión Moreno, la actriz transgénero, no volverá para la segunda temporada, ya que se unió al elenco del reboot de “Gossip Girl”.

En tanto, Alejandro Lozano, uno de los creadores de la serie, dijo a GQ: “Creemos que las cosas por las que pasan los jóvenes, las situaciones, problemas o preocupaciones que tienen los adolescentes siempre han existido, lo que ha cambiado son los modos. El bullying siempre ha existido, lo que no existía era el ciberbullying el miedo a no pertenecer, y lo que está muy latente ahorita es pertenecer a través de las redes sociales, ahora nos tocan las redes sociales y es súper importante que algo que tratamos de hacer en la primera y la segunda es que se diga de frente y sin tapujos los riesgos en los que están involucrados los jóvenes por medio de las redes sociales, aunque no se trata de satanizar, sino de subrayar la realidad”.

Raúl intentará remediar el daño que causó en la primera temporada de "Control Z" (Foto:: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “CONTROL Z”?

Al final de la primera temporada de “Control Z”, Sofía descubre que Raúl es el verdadero hacker y lo expone durante la noche de la fiesta de NONA. En venganza, Raúl utiliza el proyector para contar los secretos más oscuros de todos sus compañeros y el infierno se desata en la fiesta, al salir a la luz infidelidades, traiciones, engaños y demás perlas.

Para la segunda temporada, los estudiantes deberán lidiar con las repercusiones del último video del hacker y de haber sido descubiertos. De acuerdo al tráiler que Netflix compartió, “este año escolar, los secretos no son lo único en juego. Alguien les hará pagar por todos los problemas que han causado”. Un misterioso Vengador busca vengar la muerte de Luis o tal vez simplemente este utilizando esa tragedia como pretexto para aterrorizar la escuela.

Una vez más, Sofía tendrá que descubrir al responsable de todo, y contará con la ayuda de Javier y Raúl, quien a pesar de lo sucedido en la primera temporada volverá al Colegio Nacional. Además, la protagonista deberá lidiar con el recuerdo de su padre.

En tanto, Ana Valeria Becerril compartió lo que espera para Sofía en la próxima tanda de capítulos de “Control Z”. “Me gustaría que se pusiera a investigar a fondo qué pasó con su papá y dónde está. Me dan ganas que tenga más amigas mujeres. Que, dentro de ese grupito de Sherlock y Watson, Sofía tenga más amigas”, señaló.