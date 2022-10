Desde su estreno en setiembre de este año, “Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer” se ha convertido en una de las producciones más populares en la historia de Netflix, manteniéndose en el top de las más vistas de la plataforma de streaming.

Pese a las críticas por parte de los deudos de las víctimas, la serie protagonizada por Evan Peters ha recibido reconocimiento de los suscriptores del servicio, principalmente por recrear momentos claves en la infame vida del “Carnicero de Milwaukee”, responsable de abusar sexualmente, torturar y asesinar a 17 personas.

Sin embargo, hay algunos detalles que la serie no aborda, como el destino del apartamento donde cometía sus atroces actos o cuál era la relación de del asesino con sus vecinos, por lo que se prepara un documental llamado “Conversations With A Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes”, que también llegará a Netflix.

"Las Cintas de Jeffrey Dahmer" es una nueva producción de Netflix (Foto: Netflix).

LA RELACIÓN DE JEFFREY DAHMER

Para la nueva producción, los desarrolladores se reúnen con personajes cercanos a Dahmer, entre ellos Vernell Bass, un vecino del edificio donde se hallaron los restos de las víctimas del asesino.

“No tenía idea de que esto era lo que estaba ocurriendo al otro lado del pasillo de donde vivíamos”, aseguró Bass, quien

“Todos en el edificio se sintieron engañados. Todos sentimos que Jeffrey Dahmer nos había manipulado. Es realmente difícil encariñarse con alguien y descubrir que en realidad esa persona te traicionaba. Pensé que este tipo era mi amigo”, añadió el hombre.

De acuerdo con el testigo, intentó acercarse a Jeffrey cuando notó que este acostumbraba a beber en exceso, empezando a desarrollar una aparente adicción, pero fue rechazado.

“De hecho, iba y llamaba a su puerta para ver cómo estaba, y notaba que la mirilla se oscurecía. Entonces volvía la luz, y yo sabía que él vino a la puerta, y que me vio. Sabía que era yo quien llamaba a la puerta y no me abrió. Así que asumí que él quería que me alejara, y eso hice”, comentó.

La interpretación de Evan Peters aumentó la popularidad del infame Jeffrey Dahmer (Foto: Netflix)

Los sucesos de Dahmer empezaron a ser incómodos, incluso para la propia familia del hombre, pues durante una madrugada, un mal olor lo despertó, por lo que tapó la rendija de la puerta con una toalla, pero fue su esposa, Pamela Bass, quien notó que el hedor provenía de la casa del asesino.

“Ella tomó una silla de jardín y se sentó en nuestro apartamento con la puerta abierta, esperando que Jeff volviera a casa. Cuando él llegó a casa, ella lo confrontó por el olor”, recordó.

Fue allí que el hombre intentó justificarse, asegurando de que su congelador dejó de funcionar, por lo que su contenido se estaba echando a perder.

“Les dije que era solo el congelador que dejó de funcionar”, le comentó Dahmer a su abogada defensora Wendy Patrickus en una cinta de audio en la que recordaba el incidente.