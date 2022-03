La presentadora de televisión Alejandra Espinoza hará su debut protagónico en “Corazón guerrero”, la nueva telenovela de Televisa y Univision, que se estrenará el próximo lunes 28 de marzo por el Canal de las Estrellas. Esta producción ha generado mucha expectativa entre el público, quienes desean conocer más detalles de la ficción producida por Salvador Mejía.

A pesar de no tratarse de un melodrama estelar, Televisa está apostando muy fuerte por “Corazón guerrero” y no escatimó en nada para ofrecer un producto de primera calidad al público.

La empresa no solo logró reunir un elenco de destacadas figuras de la pequeña pantalla como Ana Martín, Eduardo Yáñez, Gaby Spanic, Natalia Esperón, Sabine Moussier, René Casados y Diego Olivera, entre otros, sino también apostó mucho en lo que respecta a su tema musical con una canción interpretada por Enrique Iglesias exclusivamente para la ficción.

"Corazón guerrero" es la telenovela mexicana producida por Salvador Mejía, se trata de una versión de la historia argentina "Valientes" (Foto: Televisa)

“ESPACIO EN TU CORAZÓN”, LA CANCIÓN DE ENRIQUE IGLESIAS PARA LA TELENOVELA “CORAZÓN GUERRERO”

La telenovela “Corazón guerrero” tendrá como canción principal un tema interpretado por el cantante español Enrique Iglesias, un artista de talla internacional que cuenta con más de 16 millones de seguidores solo en Instagram.

La canción que interpreta Enrique Iglesias para “Corazón guerrero” se llama ‘Espacio en tu corazón’ y ya suena en uno de los videos promocionales de la ficción que se están emitiendo actualmente en México.

Emocionada de que Enrique Iglesias sea quien cante el tema principal de su telenovela, que marcará su debut como protagonista, Alejandra Espinoza compartió la noticia con sus seguidores a través de las redes sociales.

Recordemos que no es la primera vez que el cantante español pone su voz para algún melodrama. Anteriormente interpretó los temas musicales de exitosas producciones de Televisa como “Cuando me enamoro” (2011) y “Lo que la vida me robó (2013)”.

¿DE QUÉ TRATA “CORAZÓN GUERRERO”?

“Corazón guerrero” es la adaptación de la telenovela argentina “Valientes”, que fue transmitida en 2009 por el canal El Trece.

La ficción narra la historia de 3 hermanos, Jesús (Gonzalo García Vivanco), Damián (Rodrigo Guirao) y Samuel (Christian de la Campa), quienes al morir su padre son separados y entregados en adopción a distintas familias.

Tiempo después, Jesús logra volver a reunirse con sus hermanos y, frente a la tumba de su padre, juran castigar a Augusto Ruíz Montalvo (Olivera), quien destruyó a su familia.

Cabe señalar que “Corazón guerrero” llegará primero a México y luego a Estados Unidos, donde comenzará a transmitirse hasta después del verano.