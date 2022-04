Como un buen actor, el argentino de 54 años, Diego Olivera, ha interpretado todo tipo de papeles en diversas telenovelas. Ha sido protagonista, galán y también todo un villano, como se puede ver en la producción de TelevisaUnivision, “Corazón guerrero”, en la que interpreta al antagonista, Augusto Ruiz Montalvo.

Hasta lo que se ha visto en la historia, el personaje de Augusto es quien origina todos los conflictos, o al menos, los más importantes en imágenes. Él fue quien desencadena una serie de sucesos que en el futuro podrían costarle caro tras haber despojado de sus tierras a Octavio Sánchez, quien fallece en el primer episodio.

Diego Olivera interpreta a Augusto en la telenovela "Corazón guerrero" (Foto: Televisa)

¿CÓMO ES EL PERSONAJE DE AUGUSTO?

Augusto Ruiz Montalvo está acostumbrado siempre a mandar y hacer lo que quiere. Además, es un hombre muy pícaro pues tiene relaciones fuera de su matrimonio.

Sin embargo, él puede hacer lo que sea por el bienestar de sus tres hijas, por lo que se presenta como un padre muy responsable. Incluso, es capaz de dejar muchas cosas para que ellas se encuentren muy bien.

Lo que él no sabe es que hay tres jóvenes que se han reunido para cobrar venganza en contra de él por sus actos cometidos en el pasado y que están mucho más cerca de lo que se imagina.

¿QUÉ PIENSA DIEGO OLIVERA DE AUGUSTO?

En una entrevista con “El sol de México”, el actor de 54 años reveló que se siente muy bien con ese personaje, al que ya le tomó mucho cariño. Eso sí, no comparte su manera de comportarse frente a algunas cuestiones en particular.

“A Augusto, lo quiero mucho, independientemente que no esté de acuerdo con él, pero lo quiero como personaje. A mí me da la posibilidad como actor de jugar un montón, yo no tengo ninguna contradicción con Augusto y todo lo que hace, lo hace con convicción y por un motivo”, indicó.

Del mismo modo, reconoció que su papel es crucial en el desarrollo de la historia, en especial porque tres personajes claves quieren venganza en su contra.

“Augusto es la columna vertebral en Corazón guerrero, es un personaje que se trae muchísimas cosas encima, con lo cual lo vamos a ver metido en cosas turbias, por su ambición de poder y siempre busca que nadie se acerque a su familia. Su vida empieza a tambalearse cuando conoce a los tres hermanos que vienen a vengar la muerte de su padre”, añadió.

¿DE QUÉ TRATA “CORAZÓN GUERRERO”?

La novela “Corazón guerrero” cuenta la historia de tres hermanos, Jesús (Gonzalo García Vivanco), Damián (Rodrigo Guirao) y Samuel (Christian de la Campa), quienes al morir su padre son separados y entregados en adopción a distintas familias. Al reencontrarse los hermanos juran frente a la tumba de su progenitor vengarse de Augusto RuIz Montalvo (Diego Olivera), quien destruyó a su familia.

Para lograr su objetivo, los hermanos Guerrero se van ganando la confianza de su enemigo hasta infiltrarse en su círculo más íntimo: su familia. Pronto descubren que lo que Augusto más ama son sus hijas, así que ellas serán el objetivo de su venganza. Ante ello, Jesús tratará de contener sus sentimientos por Mariluz (Alejandra Espinoza) y ahí es donde empezará la lucha entre el amor y el odio.