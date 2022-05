“Corona de lágrimas” viene produciendo la que será su segunda temporada, luego de una década de la emisión de su primera entrega, pero esa no sería la única novedad que nos traería la producción de Televisa. Un nuevo romance fuera de la ficción se estaría gestando entre dos actores de la telenovela: Geraldine Bazán y Alejandro Nones, quienes fueron ampayados en una situación romántica. ¿Qué dicen los estelares de este nuevo posible romance?

La actriz y presentadora mexicana, que dará vida a Olga Ancira en “Corona de lágrimas” 2, fue captado por la revista de espectáculo TVNotas junto a su compañero de reparto Alejandro Nones en una salida presumiblemente romántica. Y es que las imágenes hablan por sí solas.

El intérprete de Patricio “Pato” Chavero Hernández en el melodrama que se comenzó a grabar en diciembre pasado, ya había sido visto en más de un ocasión con Bazán en conciertos y ahora último fue ampayado besándola en la vía pública.

Los actores fue captados en una salida romántica (Foto: TVNotas)

¿GERALDINE BAZÁN Y ALEJANDRO NONES SON NOVIOS?

El artista venezolano de 39 años fue consultado por las imágenes del ampay durante su paso por la alfombra roja en los Premios Platinos, que se celebraron en Madrid, España, pero este evitó pronunciarse al respecto y señaló que estaba solo para responder preguntas laborales.

“Geraldine está grabando, estamos grabando un proyecto en México”, dijo el protagonista de “Corona de lágrimas” 2 cuando le preguntaron en “dónde había dejado a la actriz”, durante una entrevista transmitida el pasado 2 de mayo en el programa Sale el sol. Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros perdió la amabilidad.

“Ahora el 18 de mayo estreno la tercera temporada de ‘¿Quién mató a Sara?’, eso no me lo preguntaste, que es más importante, o estoy grabando ‘Corona de lágrimas’, que también es más importante. Para mí, pararme aquí, es hablar de mi trabajo”, expresó Alejandro Nones, quien siempre se ha caracterizado por llevar su vida personal de forma reservada.

“La verdad es que voy a hablar de a lo que vinimos, que es ayudar. ¿Pero por qué te da flojera? Tú siempre preguntas lo mismo que yo nunca te voy a responder, tú haces tu trabajo y yo hago el mío”, afirmó el actor, aumentando los rumores de que tal vez se trate solo de una aventura o aún no hayan dado ese paso para formalizar un noviazgo.

LA MAMÁ DE GERALDINE BAZÁN HABLÓ SOBRE POSIBLE NOVIAZGO CON ALEJANDRO NONES

El actriz mexicana, también de 39 años, ha evitado pronunciarse al respecto tanto de forma pública como en sus redes sociales; no obstante, su madre sí ha salido a dar su opinión. Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, fue cuestionado por la situación sentimental de su hija.

“A mí mi hija no me ha dicho nada (...) Para mí (Alejandro Nones) es su pretendiente, cualquier persona va a ser su pretendiente hasta que no haya una relación formal”, expresó en el programa “Ventaneando”.