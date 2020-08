El conductor de televisión, Phillip Butters, sorprendió a sus seguidores al ausentarse de su programa “Combutters” de Willax Televisión. En su lugar apareció Gonzalo Iwasaki, quien explicó el motivo de la ausencia del presentador.

“No se ha equivocado de programa, estamos en Willax Televisión y esto es ‘Combutters’, pero Phillip Butters no está con nosotros. En realidad, no podrá estar, no sabemos por cuanto tiempo, porque está atravesando una circunstancia un poco difícil”, dijo Iwasaki, antes de enlazar vía telefónica con Butters.

Al respecto, Phillip Butters contó que se contagió de coronavirus. Según dijo, el pasado domingo un colaborador de su programa lo llamó para contarle que se sentía mal. De inmediato, llamó a una empresa local para realizarse la prueba de descarte.

“El día domingo, al mediodía, uno de mis editores me llamó y me dijo que se sentía mal, que había tenido mareos, fiebre y de inmediato le dije que podría ser COVID-19, así que lo puse en contacto inmediato con el médico de cabecera de mi familia y le sugirió medicación. De inmediato yo llamé por teléfono y contraté a la empresa con la cual yo me saco pruebas moleculares una vez al mes”, contó Phillip.

“Según una prueba rápida, yo no tenía nada. En la prueba molecular, he dado positivo con el COVID-19. Gracias a Dios no tengo ningún síntoma”, añadió el presentador de televisión.

Asimismo, Phillip Butters reveló que no sabe dónde se contagió, pero dijo que seguirá trabajando desde su hogar, donde se encuentra en cuarentena.

“No sé dónde pude haberme contagiado… Comprenderás que tengo que trabajar en la mañana en el noticiero. Ni Combatters para, ni Willax para”, manifestó el conductor de “Combutters” al inicio de su programa.

VIDEO RECOMENDADO

Phillip Butters estalla contra Pablo Bengoechea

Phillip Butters estalla contra Pablo Bengoechea | Magaly Tv La Firme | TROME