¡No se quedó callado! Rodrigo González ‘Peluchín’ arremetió contra Leonard León luego que este último, a través de un enlace en vivo con el programa ‘En boca de todos’, confirmara que tiene coronavirus, unos días después de su regreso al Perú procedente de Europa.

“Ayer a las 7:20 de la noche recibí la llamada de una doctora del centro de epidemiología para decirme que mi resultado fue positivo. Sí, tengo el COVID-19”, comentó Leonard León en el programa de América Televisión.

Tras ello, el exconductor de televisión no se aguantó y compartió unos videos en sus Stories de Instagram en los que expresó que la actitud del cantante fue irresponsable y criticó “el nivel de exposición al que ha sometido a todos al contagio”.

Del mismo modo, se refirió a las fotografías que empezaron a circular en redes sociales en las que se pueden ver a Leonard León paseando por diferentes lugares del distrito de San Martín de Porres, pese a que ya presentaba los síntomas de la enfermedad y que dijo que sometería a cuarentena.

“Lamentable de verdad, ver cómo Carloncho, el impresentable este (refiriéndose a Ricardo Morán) y todo su grupete defienden a Leonard León porque me imagino que como les está dando el enlace habrán quedado en que :’Ayúdame, para que no me ataquen en las redes, para que la gente no me critique’ ¿No? ‘Esa foto es de otro día, es del sábado’”, dijo bastante ofuscado ‘Peluchín’.

“Si vienes de viaje de Europa y presentas síntomas ¿cómo vas a justificarte diciendo que tú no sabías que eras positivo en coronavirus y que ahora ya te lo están confirmado? No tomaste las precauciones del caso y te están defendiendo porque me imagino que es el pacto para haber hecho el enlace y que les des esta lamentable primicia que ellos (en ‘En boca de todos’) lo tomarán como un premio”, agregó.

“Ya sabemos lo cínico que es Leonard León y como se conduce siempre no tenemos por qué creerle sus excusas y el nivel de exposición al que ha sometido a todos al contagio incluido al taxista que lo llevó del aeropuerto a su casa. El colmo de verdad”, finalizó Rodrigo González.

Rodrigo González sobre Leonard León

VIDEO RECOMENDADO

Leonard León desmiente que haya violado cuarentena por coronavirus

Leonard León desmiente que haya violado cuarentena por coronavirus

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

El ‘pelachallenge’ de José María Giménez. (18/03/2020)

Selección peruana: este es el mensaje de Paolo Guerrero frente al coronavirus

Juegos de mesa para entretenernos en familia durante el aislamiento social